Adana'da elektrik direğine çarpan araçtaki: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı!

Adana’da Elektrik Direğine Çarpan Araçtaki: 2 Kişi Öldü, 1 Kişi Yaralandı!
Adana’nın İmamoğlu ilçesinde bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi ölürken 2 kişi yaralı olarak kurtuldu.
Araçtaki Cemali Altınsoy kazanın yaşandığı yerde yaşamını yitirdi. Araçtaki Fatih Tatıl ve Erkut Sedefoğlu kazadan yaralı olarak kurtuldu.
Kazadan yaralı olarak kurtulan Fatih Tatıl ve Erkut Sedefoğlu 112 ekipleri tarafından İmamoğlu Devlet Hastanesine tedavi altına alınmak üzere kaldırıldılar.
Son Güncelleme: 12.02.2021 21:47