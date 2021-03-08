Adana'da dehşete düşüren olayda fuhuş yapmak istemeyen kızın saçını kesip bıçakladılar

Adana'da gerçekleşen korkunç olayda fuhuş yapması istenen ve red cevabı alınınca genç kızın saçını kesip bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan kız kardeşlerden biri tutuklanırken diğeri polis tarafından aranıyor.

Adana’da gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre 23 Şubat akşamı merkez Seyhan ilçesi, Gürselpaşa Mahallesi'nde iddialara göre Diyarbakır’da yaşayan 31 yaşındaki Kadriye Ç. 20 şubat günü Adana’ya gelerek arkadaşı olan ve 32 yaşındaki Dilan B. ile yaşayan 29 yaşındaki Zekiye D.’nin evinde kalmaya başladı. Arkadaşının evinde kalmaya başladıktan 3 gün sonra da yaşadıkları eve Dilan B.’nin kız kardeşi 30 yaşındaki Serap B. Oğlu ile geldi.

GENÇ KIZIN SAÇINI KESEREK BIÇAKLADILAR

İddialara göre Dilan B. ile kız kardeşi Serap B., arkadaşları Kadriye Ç. ‘ye fuhuş yapması teklifinde bulundu. Gelen teklifi kabul etmeyen genç kıza arkadaşı ve kardeşi tarafından tepki gösterildi. İki kız kardeş ile Kadriye Ç. arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle iki kız kardeş Kadriye Ç.’nin saçını kesip, bıçakla yarala genç kızı yaraladı.10 yaşındaki çocuğun gözleri önünde yaşanan korkunç olay sonrasında zanlılar olay yerinden ayrıldılar.

Zekiye D. sağlık ekiplerini arayıp yaralı olduğu bilgisini verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal ederken yaralı olan. Kadriye Ç. ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Emniyet ekipleri olay ile ilgili inceleme başlatırken Zekiye D. alınan ifadesinde Kadriye Ç. ile iki kız kardeşin kavga ettiğini, kavganın neden çıktığını bilmediğini ve kardeşlerin genç kızı bıçakladığını anlattı.

Polis ekipleri yaptıkları çalışma neticesinde yaşanan korkunç olaydan bir hafta sonra Serap B.’yi saklandığı evde yakaladı.

Öte yandan Serap B. Vermiş olduğu ifadesinde kimseye fuhuş yapması için baskı yapmadıklarını, çıkan tartışmanın nedeninin bilmediğini bir anda çıktığını ablası ile Kadriye Ç.’nin kavga etmeye başladığını anlattı. Çıkan kavgayı yatıştırmaya çalıştığını, kavgayı ayırmaya çalışırken Kadriye Ç’nin bıçaklandığını anlattı.

ZANLILARDAN BİRİ KAÇARKEN DİĞERİ YAKALANDI

Polis çe Serap B.’nin yakalanmasının ardından yaşanan olay sonrasında kayıplara karışan ve kendisinden bir daha ulaşılamayan Dilan B.’yi bulmak için operasyonlara devam ediyor.

Öte yandan yakalanan Serap B. ise ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Serap B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından hakkında fuhşa teşvik etmek ve yaralama olayına karışmak suçlamasıyla tutuklandı.