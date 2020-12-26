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Adana'da dehşet veren olay! Eşi gözleri önünde vuruldu

Adana'da yaşayan 32 yaşındaki Erhan Arıkonak,eşiyle birlikte yolda araçlarıyla ilerlerken önüne çıkan motosiklet sürücüyle tartıştıktan sonra eşinin gözleri önünde vurularak öldürüldü.

26 Aralık 2020 Cumartesi 21:24
Adana'da dehşet veren olay! Eşi gözleri önünde vuruldu
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Dehşet veren olay bugün Adana Seyhan'da yaşandı.

32 yaşındaki Erhan Arıkonak ve eşi kendi özel araçlarıyla birlikte evlerine döndükleri esnada bir kişi motosikletiyle önlerin kesti. Bu olaydan sonra araçtan aşağıinen Arıkonak, motosikletli şahıs ile tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte motosikleteki şahıs yanındaki tüfekle Arkonak'a eşinin gözleri önünde ateş açtı.

Silahtan çıkan kurşunlar Erhan Arıkonak'ın başına isabet etmesiyle birlikte Arıkonak olduğu yere yığılırken  zanlı motosikletiyle hızla olay yerinden uzaklaştı.Olayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri yönlendirildi.. Kısa süre içinde gelen ekipler yaptıkları kontrollerde Arıkonak'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri kaçan zanlıyı yakalamak için çalışmalara başlarken, Olayı gerçekleştiren kişinin Furkan S. olduğunu düşünen polis, şüpheliyi metruk bir binada pompalı tüfekle saklanırken yakaladı. Gözaltına alınan Furkan S. emniyete götürüldü.  

 

Diğer yandan Arıkonak'ın öldüğünü öğrenen yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Arıkonak'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Morguna kaldırıldı.



Son Güncelleme: 26.12.2020 21:24
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Anahtar Kelimeler:
AdanaSilahlı Saldırı
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