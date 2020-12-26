Adana'da dehşet veren olay! Eşi gözleri önünde vuruldu

Dehşet veren olay bugün Adana Seyhan'da yaşandı.

32 yaşındaki Erhan Arıkonak ve eşi kendi özel araçlarıyla birlikte evlerine döndükleri esnada bir kişi motosikletiyle önlerin kesti. Bu olaydan sonra araçtan aşağıinen Arıkonak, motosikletli şahıs ile tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte motosikleteki şahıs yanındaki tüfekle Arkonak'a eşinin gözleri önünde ateş açtı.

Silahtan çıkan kurşunlar Erhan Arıkonak'ın başına isabet etmesiyle birlikte Arıkonak olduğu yere yığılırken zanlı motosikletiyle hızla olay yerinden uzaklaştı.Olayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri yönlendirildi.. Kısa süre içinde gelen ekipler yaptıkları kontrollerde Arıkonak'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri kaçan zanlıyı yakalamak için çalışmalara başlarken, Olayı gerçekleştiren kişinin Furkan S. olduğunu düşünen polis, şüpheliyi metruk bir binada pompalı tüfekle saklanırken yakaladı. Gözaltına alınan Furkan S. emniyete götürüldü.

Diğer yandan Arıkonak'ın öldüğünü öğrenen yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Arıkonak'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Morguna kaldırıldı.