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Adana'da dehşet! Evine izinsiz giren bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı

Adana'da yaşanan dehşet olayda, Seyhan'da oturan Doğan K. isimli vatandaş akşam saatlerinde işten evine geldiğinde evine izinsiz giren kişi tarafından silahla vuruldu.

24 Ekim 2020 Cumartesi 21:25
Adana'da dehşet! Evine izinsiz giren bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı
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Dehşet veren olay akşam saatlerinde Adana Seyhan ilçesinde yaşandı.

İlçe'de yaşayan Doğan K. isimli vatandaş akşam saatleriden işten çıkıp evine geldi. Kendi evine giren Doğan K. kendi dairesine izinsiz girmiş bir kişi ile karşılaştı. Çıkan arbede sonrasında Doğan K. evine giren zanlı tarafından kurşunlandı.


Silahtan çıkan kurşunda Doğan K.'nın bacağına ve göğsüne isabet etti. Komşuların olayı ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Eve gelen ekiplere yaralı adama ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Doğan K. hastanede tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan silahlı saldırıda bulunan zanlı kayıplara karışırken,polis her yerde şüpheliyi arıyor.



Son Güncelleme: 24.10.2020 21:25
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Anahtar Kelimeler:
AdanaSilahlı Saldırı
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