Adana'da dehşet! Eski eşini başından vurarak öldürdü

Eski dehşeti bugün Adana'da yaşandı.

Kentte yaşayan 39 yaşındaki Hülya Güllüce, eşi abdullah K'den bir süre önce geçimsizlik sebebiyle ayrıldı. Fakat çift sonradan tekrar barışarak birlikte yaşamaya başladı.

Bugün saat:10.00 sularında birlikte yaşayan çift arasından henüz sebebi bilinmeye nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası öfkenen 60 yaşındaki Abdullah K. silahını ateşledi. Cani koca birlikte yaşadığı eşini başından ve vücudundan vurdu. Öfkeli koca cinayeti ört bas etmek için ise eşinin telefonuna günaydın aşkım yazdı ve eşinin telefonundan da kendine cevap attı ve evi terk etti.

Silahın patlama sesini duyan çiftin 13 yaşında ki kızı yan odadan geldi ve annesini kanlar içinde yerde bulunca durumu polis ve 112 sağlık ekiplerine ihbar etti.

Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede talihsiz kadının hayatını kaybettiğini tespit etti ve cenazesini morga kaldırdı.

Polis ekipleri ise yürüttükleri çalışma sonucu kısa süre içinde zanlı Abdullah K'yi yakaladı.