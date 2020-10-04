Adana'da dehşet! Eski eşini başından vurarak öldürdü

Eski dehşeti bugün Adana'da yaşandı.
Kentte yaşayan 39 yaşındaki Hülya Güllüce, eşi abdullah K'den bir süre önce geçimsizlik sebebiyle ayrıldı. Fakat çift sonradan tekrar barışarak birlikte yaşamaya başladı.
Silahın patlama sesini duyan çiftin 13 yaşında ki kızı yan odadan geldi ve annesini kanlar içinde yerde bulunca durumu polis ve 112 sağlık ekiplerine ihbar etti.
Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede talihsiz kadının hayatını kaybettiğini tespit etti ve cenazesini morga kaldırdı.
Polis ekipleri ise yürüttükleri çalışma sonucu kısa süre içinde zanlı Abdullah K'yi yakaladı.
Son Güncelleme: 04.10.2020 13:38