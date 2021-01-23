Adana'da cinsel ilişkiye girme vaadiyle 7 erkeği de dolandırdı

Meydana gelen olay, Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Kayalıbağ Mahallesi’nde bulunan İnönü Parkı’nda yaşandı. Bir kadın, farklı zamanlarda parka giden 7 erkeği ilişkiye girme bahanesi ile kandırıp, toplamda 5.820 TL’yi yankesicilik yöntemi ile çaldı. Mağdurların şikayetinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şahsın yakalanabilmesi için soruşturma başlattı.

Şahısın, Cansu Ö. olduğu tespit edildi. Ekipler, Yüreğir ilçesinde bulunan evine yapılan baskın ile Cansu Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan Cansu Ö.’nün dolandırıcılık, yankesicilik, uyuşturucu kullanma, fuhuş, hırsızlık ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak gibi suçlardan 20 kaydı olduğu belirtildi.

Hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası olan Cansu Ö., emniyette yapılan işlem sonrasında sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine götürüldü.