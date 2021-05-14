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Adana'da bulunan su kuyusunda çıkan metan gazı zehirledi

Adana'da meydana gelen feci bir olayda Kozan ilçesinde girdikleri su kuyusunda metan gazı zehirlenmesi geçiren 3 kişi hayatını kaybetti.

14 Mayıs 2021 Cuma 19:49
Adana'da bulunan su kuyusunda çıkan metan gazı zehirledi
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Adana’da meydana gelen feci olayda Taş Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde Salim Sarı adlı bir kişi babasının evinin yakınında bulunan su kuyusunda su tankı kurmak amacıyla arkadaşı Mehmet İşlek ve Hasan Sönmez ile birlikte kuyunun bulunduğu bölgeye gitti. Kuyuda çalışmaya başlayan 3 kişi iddialara göre , kuyuya dalgıç indirdikleri esnada kuyuya düştü. Gerçekleşen kazada suya düşen kişilerden haber alamayan yakınları hemen durumu polise ihbar etti. Suya düşen 3 arkadaşı aramak için bölgeye CANKUR ekipleri çağrıldı.

3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kayıp alan arkadaşları kurtarmak için bölgeye gelen ekipler, teçhizatlı kıyafetleri giyerek su kuyusuna indi. 3 arkadaşın cansız bedenleri ile karşılaşan ekipler hemen hareketsiz yakan kişileri sudan çıkardılar. Yapılan kontrollerde Sarı, Sönmez ve İşlek’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Korkunç olayda hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken cansız bedenler aileleri tarafından bugün teslim alındı. Teslim alınan cenazeler bugün defnedildi.

Cenaze namazı sırasında ölenlerin yakınları sinir krizi geçirirken gözyaşlarına boğuldular. Öte yandan olay ile ilgili Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı soruşturma başlatırken yapılan incelemelerde 3 kişinin hayatını kaybettiği kuyuda İtfaiye ekiplerinin araştırmaları sürdürüyor.


Son Güncelleme: 14.05.2021 19:49
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Anahtar Kelimeler:
AdanaZehirlenme
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