Adana'da boşanma sürecinde olan kişi kayınpederinin evini bastı! 1 ölü 3 yaralı

Bir kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ise silahla yaralandığı olan bugün Adana Çukurova'da yaşandı.

İlçedeki bir mahallede yaşayan Meryem A. ve Hasan A. çifti arasında geçimsizlik başlayınca, Meryem A. babasının evine gitti. Boşanma sürecinde olan çiften Hasan A. bugün öfkelenerek, kayınpederinin evine gitti. Sinir krizi geçiren Hasan A. tabancasını çekerek evin içinde girdi ve evde bulunan Meryem A.'ya, kayınpederine ve eşinin kardeşine kurşun yağdırdı.

ÖNCE 3 KİŞİYİ YARALADI, SONRA İNTİHAR ETTİ

Krizi geçmeyen öfkeli koca daha sonra evin dışına çıkarak aynı tabanca ile başına ateş etti. Olayları gören mahallelinin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 personeli intikal etti. Eve gelen ekipler Hasan A.nın hayatını kaybettiğini, kayınpeder, eş ve kayınbiraderin ise yaralandığını tespit etti.

Yaralı vatandaşlar yapılan müdahale sonrasında devlet hastanesine kaldırılırken, Hasan A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Polis olayla ilgili olarak soruşturmasını sürdürüyor.