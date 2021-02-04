Adana'da boşanma sürecinde olan kişi kayınpederinin evini bastı! 1 ölü 3 yaralı

Bir kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ise silahla yaralandığı olan bugün Adana Çukurova'da yaşandı.
İlçedeki bir mahallede yaşayan Meryem A. ve Hasan A. çifti arasında geçimsizlik başlayınca, Meryem A. babasının evine gitti. Boşanma sürecinde olan çiften Hasan A. bugün öfkelenerek, kayınpederinin evine gitti. Sinir krizi geçiren Hasan A. tabancasını çekerek evin içinde girdi ve evde bulunan Meryem A.'ya, kayınpederine ve eşinin kardeşine kurşun yağdırdı.
ÖNCE 3 KİŞİYİ YARALADI, SONRA İNTİHAR ETTİ
Yaralı vatandaşlar yapılan müdahale sonrasında devlet hastanesine kaldırılırken, Hasan A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Polis olayla ilgili olarak soruşturmasını sürdürüyor.
Son Güncelleme: 04.02.2021 22:07