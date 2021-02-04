İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
TÜİK, Türkiye'nin 2020 yılı nüfusunu 83 milyon 614 bin 362 kişi olarak açıkladı
Son Dakika
TÜİK, Türkiye'nin 2020 yılı nüfusunu...

Adana'da boşanma sürecinde olan kişi kayınpederinin evini bastı! 1 ölü 3 yaralı

Adana'da Hasan A. isimli şahıs boşanma sürecinde olduğu eşinin babasının evini bastı. Kayınpederini, eşini ve eşinin kardeşini yaraladı sonra intihar etti.

04 Şubat 2021 Perşembe 22:07
Adana'da boşanma sürecinde olan kişi kayınpederinin evini bastı! 1 ölü 3 yaralı
Takip Et:

Bir kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ise silahla yaralandığı olan bugün Adana Çukurova'da yaşandı.

İlçedeki bir mahallede yaşayan Meryem A. ve Hasan A. çifti arasında geçimsizlik başlayınca, Meryem A. babasının evine gitti. Boşanma sürecinde olan çiften Hasan A. bugün öfkelenerek, kayınpederinin evine gitti. Sinir krizi geçiren Hasan A. tabancasını çekerek evin içinde girdi ve evde bulunan Meryem A.'ya, kayınpederine ve eşinin kardeşine kurşun yağdırdı.

ÖNCE 3 KİŞİYİ YARALADI, SONRA İNTİHAR ETTİ

Krizi geçmeyen öfkeli koca daha sonra evin dışına çıkarak aynı tabanca ile başına ateş etti. Olayları gören mahallelinin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 personeli intikal etti. Eve gelen ekipler Hasan A.nın hayatını kaybettiğini, kayınpeder, eş ve kayınbiraderin ise yaralandığını tespit etti.

Yaralı vatandaşlar yapılan müdahale sonrasında devlet hastanesine kaldırılırken, Hasan A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Polis olayla ilgili olarak soruşturmasını sürdürüyor.

 



Son Güncelleme: 04.02.2021 22:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AdanaBoşanmaKriz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manisa'da otomobil ile tanker kazası! 1 ölü 1 yaralı
Manisa'da otomobil ile tanker kazası! 1 ölü 1 yaralı
Muğla'da dehşet! Suriyeli kadın elleri kelepçeli, boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
Muğla'da dehşet! Suriyeli kadın elleri kelepçeli, boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
BİM 5 Şubat 2021 tarihinde satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğu!
BİM 5 Şubat 2021 tarihinde satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğu!
Aleyna Çakır dosyasında son dakika gelişmesi! Alınan doku örnekleri Ümitcan Uygun'a ait çıktı!
Aleyna Çakır dosyasında son dakika gelişmesi! Alınan doku örnekleri Ümitcan Uygun'a ait çıktı!
Sarıyer’de otomobil hırsızı yakalandı
Sarıyer’de otomobil hırsızı yakalandı
A101 4 Şubat Perşembe aktüel ürünler kataloğu! A101 indirimli ürünler
A101 4 Şubat Perşembe aktüel ürünler kataloğu! A101 indirimli ürünler

Popüler Haberler

Whatsapp hesabı nasıl silinir? Whatsapp hesabı kalıcı olarak silme işlemleri
Sol Yanım dizisi Asena kimdir? Defne Samyeli yer aldığı dizi ve film yapımları
Rüyada ekmek alma görmek ne demek, ekmek alma görmek ne anlama gelir?
Pubg şekilli nick nasıl yapılır?
Sol Yanım dizisi Selim kimdir? Tolga Mendi nerelidir?
Agorafobi ne demektir, ne anlama geliyor, anlamı ne?
Sol Yanım dizisinde Serra karakterine Özge Yağız hayat veriyor
Hüner Coşkuner neden yoğun bakıma kaldırıldı, sanatçının son durumu ne? Hüner Çoşkuner hastalığı neydi?
Emanet 110. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 5 Şubat Cuma Kanal 7
Alev Alev dizisi izlendi mi? Alev Alev beğenildi mi, dizi devam eder mi?
Ticaret Bakanlığı personel alımı yapacak! Ticaret Bakanlığı personel alımında aranılan şartlar neler?
65 yaş üzeri olan ve emekli olamayan vatandaşlara 2135 TL devlet yardımı
MEB Okulların güncel öğretmenlik hizmet puanları 2020
AÖF yaz okulu tarihleri ne zaman? Anadolu Üniversitesi yaz okulu için tarihleri açıkladı!
Exatlon Challenge Dilan Ay kimdir? Yarışmacı Dilan Ay hakkında bilgiler
Fenerbahçe en son hangi yılda, ne zaman şampiyon oldu?
14 Şubat Sevgililer gününde çiçekçiler kaça kadar açık olacak?
Super Bowl 2021 hangi kanalda ve nasıl izlenir?
2021 Adli Tatil ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? 2021 Adli Tatil takvimi
2021 Cemre ne zaman düşecek? Cemre düşme tarihleri
Üç aylar 2021 başlangıç tarihi ne zaman, belli oldu mu? Üç aylara kaç gün kaldı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.