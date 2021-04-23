Adana'da boş arazi kesilmiş 3 at bulundu!

Kan donduran olay gece saatlerinde Adana Yüreğir ilçesinde yaşandı.
İlçede gece geç saatlerde boş bir araziden at sesleri geldiğini duyan bazı vatandaşlar, arazinin olduğu kısma yaklaştıklarında atların kişi yada kişiler tarafından kesildiğini gördü ve durumu hemen ekiplere ihbar etti.
3 at kesilmiş halde bulundu
ihbarı alan ekipler kısa süre içinde belirtilen boş araziye geldi ve yapılan incelemede 3 atı kesilmiş ve parçalanmak üzere olduğu gördü.
Kaçan şüphelileri yakalama çalışması başlatıldı.
Öte yandan, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kayıp atların tartışıldığı son günlerde kesilmiş atların bulunması kafalarda soru işaretine neden oldu.
Son Güncelleme: 23.04.2021 10:21