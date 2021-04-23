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Adana'da boş arazi kesilmiş 3 at bulundu!

Adana Yüreğir ilçesinde boş bir arazide gece saatlerinde atların bir kişi tarafından kesildiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen zabıtaya bildirdi. Olay yerine intikal eden ekipler 3 atı kesilmiş halde buldu. Kaçan şüphelileri arama çalışmaları başlatıldı.

23 Nisan 2021 Cuma 10:21
Adana'da boş arazi kesilmiş 3 at bulundu!
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Kan donduran olay gece saatlerinde Adana Yüreğir ilçesinde yaşandı.

İlçede gece geç saatlerde boş bir araziden at sesleri geldiğini duyan bazı vatandaşlar, arazinin olduğu kısma yaklaştıklarında atların kişi yada kişiler tarafından kesildiğini gördü ve durumu hemen ekiplere ihbar etti.

3 at kesilmiş halde bulundu

ihbarı alan ekipler kısa süre içinde belirtilen boş araziye geldi ve yapılan incelemede 3 atı kesilmiş ve parçalanmak üzere olduğu gördü.

Ekiplerin geldiğini gören kişi yada kişiler at kesiminde kullandıkları malzelemeride bırakıp, kayıplara karıştı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, atların kesiminde kullanılan malzemelerde parmak izi çalışması yaptı ve kesilmiş halde bırakılan atla imha edilmek üzere ekipler tarafından bölgeden kaldırıldı.

Kaçan şüphelileri yakalama çalışması başlatıldı.

Öte yandan, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kayıp atların tartışıldığı son günlerde kesilmiş atların bulunması kafalarda soru işaretine neden oldu.

 




Son Güncelleme: 23.04.2021 10:21
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Anahtar Kelimeler:
AdanaYüreğirKesilmiş At
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