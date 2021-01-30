Adana'da bir şahıs İş yerine molotof atarken suç üstü yakalandı

Olay kısıtlamanın olduğu saatlerde Adana Seyhan ilçesinde yaşandı.

Gelen haberlere göre kısıtlama saatlerinde ismi henüz açıklanmayan bir kişi sokakta dolaştığı esnada yanında taşıdığı molotofu ateşleyip bir işletmeye attı.

BEKÇİLER OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Bu esnada bölgede devriye atan bekçiler durumu hemen fark etti ve molofu atıp kaçmaya teşebbüs eden şahsı etkisiz hale getirdi. Diğer yandan ekipler yanmaya başlayan işletmenin duvarlarına su sıkarak yangının büyümesini ve iş yerinin yanmasını engelledi. Maddi hasarın meydana geldiği olayda zanlı bekçiler tarafından göz altına alınarak sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.