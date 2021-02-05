Adana'da bir kişi eşini ve eşinin ailesini yaraladıktan sonra intihar etti

Hasan Atalay ve Meryem Atalay boşanma aşamasındaydı. Boşanma aşamasında oldukları için Meryem Atalay, babasının evine dönmüştü. Hasan Atalay, tabancasıyla birlikte akşam vakti kayınpederinin evine gitti. Kapıdan içeri girince kurşun yağdırmaya başladı. Kayınpeder Mehmet K. Başından vurulurken Meryem Atalay göğsünden vuruldu. Meryem Atalay’ın erkek kardeşi ise elinden yaralandı. Hasan Atalay, kendi kafasına sıkarak intihar etti.

Silah sesleri üzerine polise ihbar yapıldı. Çok fazla sağlık çalışanı ve polis olay yerine geldi. Yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye götürülürken Hasan Atalay’ın öldüğü bildirildi.

Feci olay yaşanmadan birkaç gün önce Meryem Atalay, eşine karşı koruma ve uzaklaştırma kararı talep etmiş.

Hasan Atalay’ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Baba Mehmet K.’nın sağlık durumunun kötü olduğu söylendi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

