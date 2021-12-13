Adana'da bir gün önce barıştığı eşini pompalı tüfekle katletti!

Adana'nın Çukurova ilçesinde dün akşam bir kadın cinayeti işlendi. İlçeye bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi'nde meydana gelen olayda, dün akşam saat 21.30 sıralarında bir kadın tartıştığı eşi tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

Yüzüncüyıl Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 11'inci katında ikamet eden Ömer Sancar (27) ve Nazik Sancar (28) çifti iddialara göre bir süredir aralarında yaşanan anlaşmazlıklar yüzünden ayrı yaşamaya başlamışlardı. Çift, aradan geçen süre içerisinde birbirlerine yeniden şans vermeye karar verdiler ve dün tekrar barıştılar.

Nazik ve Ömer Sancar çifti, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladılar. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer Sancar, evdeki pompalı tüfekle eşine ateş etmeye başladı. 4 el ateşin ardından vücuna kurşunalrın isabet ettiği talihsiz kadın kanlar içinde kaldı. Eşini öldüren Ömer Sancar ise olayın hemen sonrasında hem polisi ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı ve eşini öldürdüğünü söyledi.

Kısa sürede belirtilen adreste olan sağlık ekipleri Nazik Sancar'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, eşini öldüren Ömer Sancar ise Asayiş'e bağlı cinayet büro ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sağlık ekibi tarafından yapılan kontroller sonrası Nazik Sancar'ın öldüğü belirlenirke, olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Nazik Sancar'ın cesedi otopsi yapılması için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Eşini ölürmekle suçlanan Ömer Sancar ise emniyette ifadesi alınırken polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği bildirildi.