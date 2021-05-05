Adana’da balık ölümlerinin sebebi belli oldu

Yaşanan bu kaza sonucunda deredeki onlarca balık öldü. O bölgede hidroelektrik santrali inşa ediliyordu. Hidroelektrik santrali yapımı sırasında kaza meydana geldi ve boru patladı. Borunun patlamasından kısa bir süre sonra derenin üzerinde ölü balıklar belirmeye başladı. Bölgeye hızlı bir şekilde jandarma ekipleri sevk edildi. Balık ölümlerinin sebebi araştırılırken firmanın yapmış olduğu hata sonrasında balık ölümleri gerçekleştiği ortaya çıktı ve firmaya adli işlem başlatıldı.
Son Güncelleme: 05.05.2021 09:25