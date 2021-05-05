’ya bağlıilçesinde akıllara durgunluk veren olaylar yaşanmaya başladı. Feke ilçesinde bulunan bir derede balık ölümleri meydana geldi. Bu balık ölümlerinin sebepleri araştırılmaya başlandı. Adana’da balık ölümlerinin sebebi belli oldu. Balık ölümlerinin sebebi olarak özel bir firmaya ait olan hidroelektrik santralinde bulunan bir pompanın çatlaması sonucu dereye beton döküldü. Yaşanan bu kaza sonrasında firma hakkında idari ve adli işlemler başlatıldı.

Yaşanan bu kaza sonucunda deredeki onlarca balık öldü. O bölgede hidroelektrik santrali inşa ediliyordu. Hidroelektrik santrali yapımı sırasında kaza meydana geldi ve boru patladı. Borunun patlamasından kısa bir süre sonra derenin üzerinde ölü balıklar belirmeye başladı. Bölgeye hızlı bir şekilde jandarma ekipleri sevk edildi. Balık ölümlerinin sebebi araştırılırken firmanın yapmış olduğu hata sonrasında balık ölümleri gerçekleştiği ortaya çıktı ve firmaya adli işlem başlatıldı.