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Adana'da askerlik nasıldır?

Bildiğiniz üzere Adana ülkemizin sıcaklığıyla meşhur şehirlerinden bir tanesi. Bu sebepten dolayı askerliğini yapmak üzere Adana’ya gidecek olanlar orada askerliğin nasıl geçtiği konusunda merak içindeler. Adana’da askerlik yapmanın nasıl olduğu ve Adana’da yapılan askerliğe dair her şey haberimizde yer alıyor.

13 Ocak 2021 Çarşamba 23:29
Adana'da askerlik nasıldır?
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Sıcağıyla meşhur olan Adana’da askerlik görevini yerine getirenler genellikle Adana’nın sıcak havasından dolayı isilik olmaktan şikayetçilerdir. Askerliğinizi yapmak için kış ayı içinde Adana’ya gidiyorsanız kendinizi şanslı görmelisiniz çünkü Adana kış aylarında ılık oluyor. Fakat Mayısıs veya da Ağustos aylarında askerliğinizi yapmak için Adana’ya giderseniz maalesef aynı şeyleri söylememiz mümkün değil.

Adana’da ki askeri birlikler:

  • Adana İl Jandarma Komutanlığı ve buraya bağlı görev yapan ilçe jandarma karakolları
  • 210 Numaralı Taşınabilir Hava Radar Komutanlığı
  • 6. Kolordu Komutanlığı
  • 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı (Recai Engin Kışlası)
  • Milli Savunma Bakanlığı Kalite Yönetim Bölge Başkanlığı
  • Milli Savunma Bakanlığı Adana Tedarik Bölge Başkanlığı
  • Adana Orduevi
  • 6. Mekanize ve Piyade Tümen Komutanlığı (Orgeneral İzzettin Çalışlar Kışlası
  • Adana İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı
  • İncirlik 10. Tanker Hava Üs Komutanlığı
  • Sahil Güvenlik 53. Komutanlığı

Adana’da bulunan askeri birlikler bu şekildedir.

 

Adana’da askeri malzeme satılan yerler:

 Askerliğin en başında her ere ihtiyaç duyabileceği her şeyin temini sağlanıyor. Ancak verilen bu eşyalar kullana kullana zamanla yıpranıyor ve askerler verilen bu eşyaların yenisine ihtiyaç duyuyorlar. Bu durumlarda da askerler askeri eşya satan yerleri aramaya başlıyorlar. Adana’da bu tarz yerler Kazancılar Çarşı’sında bulunuyor.



Son Güncelleme: 13.01.2021 23:29
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Anahtar Kelimeler:
AdanaAskerlik
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