Adana'da askerlik nasıldır?

Adana’da ki askeri birlikler:

Adana İl Jandarma Komutanlığı ve buraya bağlı görev yapan ilçe jandarma karakolları

210 Numaralı Taşınabilir Hava Radar Komutanlığı

6. Kolordu Komutanlığı

6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı (Recai Engin Kışlası)

Milli Savunma Bakanlığı Kalite Yönetim Bölge Başkanlığı

Milli Savunma Bakanlığı Adana Tedarik Bölge Başkanlığı

Adana Orduevi

6. Mekanize ve Piyade Tümen Komutanlığı (Orgeneral İzzettin Çalışlar Kışlası

Adana İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı

İncirlik 10. Tanker Hava Üs Komutanlığı

Sahil Güvenlik 53. Komutanlığı

Sıcağıyla meşhur olan’dagörevini yerine getirenler genellikle Adana’nın sıcak havasından dolayı isilik olmaktan şikayetçilerdir. Askerliğinizi yapmak için kış ayı içinde Adana’ya gidiyorsanız kendinizi şanslı görmelisiniz çünkü Adana kış aylarında ılık oluyor. Fakat Mayısıs veya da Ağustos aylarında askerliğinizi yapmak için Adana’ya giderseniz maalesef aynı şeyleri söylememiz mümkün değil.

Adana’da bulunan askeri birlikler bu şekildedir.

Adana’da askeri malzeme satılan yerler:

Askerliğin en başında her ere ihtiyaç duyabileceği her şeyin temini sağlanıyor. Ancak verilen bu eşyalar kullana kullana zamanla yıpranıyor ve askerler verilen bu eşyaların yenisine ihtiyaç duyuyorlar. Bu durumlarda da askerler askeri eşya satan yerleri aramaya başlıyorlar. Adana’da bu tarz yerler Kazancılar Çarşı’sında bulunuyor.