Adana'da alacak verecek meselesi kanlı bitti! İki kardeşten biri öldürüldü, diğeri ağır yaralı

Bir kişinin ölümü, bir kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan olay Adana'da yaşandı.

Gelen bilgilere göre kentte yaşayan 58 yaşındaki Orhan S. ile Cihat ve Cahit Özdağ kardeşler arasında alacak verecek meselesiyle husumet başladı. Geçtiğimiz günde Özdağ kardeşler borç meselesini konuşmak için Orhan S.'nin evine gitti.

İki kardeşten birisi öldü, diğeri yaralı

Taraflar arasında geçen konuşma sonrasında tartışma başladı ve Özdağ kardeşler Orhan S.'ye saldırdı. Bunun üzerinde Orhan S.'de eline geçirdiği bıçaklar iki kardeşe saldırdı. Çıkan arbede sonrasında evde bulunan Orhan S:'nin yakın arkadaşı evin kapısını tarafların üzerine kilitleyerek evden çıktı.

Sesleri duyan mahalleli durumu hemen polis ve 112 sağlık personeline ihbar etti. Eve gelen ekipler içeride kilitli olan 3 kişiye yaralı olarak ulaştı. Yaralanan 3 kişide olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen 63 yaşındaki Cihat Özdağ kan kaybından yaşamını yitirdi.. Diğer kardeş Cahit Özdağ’ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili olaralk soruşturma başlatan ekipler, tarafları kavga ederken eve kilitleyip kaçan Ahmet B'yi göz altına aldı.Ahmet B. ise Orhan S.’ye zarar verip kaçmamaları için eve kilitlediğini söylediği öne sürüldü.