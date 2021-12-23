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Adana sokaklarında dehşet! Dini nikahlı eşini kanlar içinde bıraktı..

Adana'da dini nikahlı olduğu eşi Sara B.'ye sokak ortasında saldıran Serkan T., elindeki demir çubukla eşini yere düşürdükten sonra yüzünden bıçakladı. Genç kadın ağır yaralanırken, eli kanlı öfkeli koca polis tarafından yakalandı.

23 Aralık 2021 Perşembe 12:24
Adana sokaklarında dehşet! Dini nikahlı eşini kanlar içinde bıraktı..
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Olay, Adana'nın Seyhan ilçesinde gece saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir kaç yıl önce dini nikah yoluyla evlendiği Suriye uyruklu eşi Sara B.'nin (26) bir süredir evine gitmediğini iddia eden Serkan T. (41), genç kadını takip etti ve dini nikahlı eşini başka bir erkekle otele girerken gördü. 

Eşinin arkasından otele giren Serkan T. demir çubukla eşine saldırdı ve yere düşürdükten sonra da Sara B.'yi yüzünden de bıçakladı. Kanlar içinde kalan kadın çığlık atarak otelden çıkarken bir anda yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar da yaralı kadına yardım etmek için koşarken bir taraftan da durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdiler.

Dini nikahlı eşini ağır yaralayan Serkan T., bir süre eşinin başında eli kanlı bir şekilde bekledi fakat polisleri görünce kaçmaya çalıştı. Serkan T.'nin kaçtığını gören polis ekipleri kaçmasına fırsat vermedi ve Serkan T.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Yüzünden ağır yaralanana kadın sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak hastaneye kaldırılırken burada tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Polis tarafında gözaltına alınan Serkan T. ise 1 aylık bebeği olduğunu ve eşinin başkasıyla otele girdiğini görünce öfkelendiğini söyledi. Emniyete götürülen Serkan T., burada sorguya alınırken otelde yapılan inceleme sonrasında olay sırasında kullanılan kırık bıçak ve demir sopa bulundu. 

Polisin olaya ilişkin soruşturması devam ediyor.


Son Güncelleme: 23.12.2021 12:24
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Anahtar Kelimeler:
AdanaDini Nikahlı EşDemir SopaBıçaklı Saldırı
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