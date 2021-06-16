Adana Seyhan'da 1 kişi markette silahlı saldırıya uğradı!

’nın merkezilçesinde markette oturduğu sırada bir vatandaş uğradığısonucu ağır yaralandı. Yaşanan olay, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi’nde bir markette oturan Eray T’ye yaklaşan bir kişi tabanca ile ateş etti. Henüz kimliği belirlenemeyen zanlı olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, olayı gören vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Eray T. İsimli vatandaş sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eray T.’nin Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkini sağladı. Olay yerinde incelemeler yapan polis ekipleri olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Hastaneye kaldırılan Eray T.’nin durumunun ağır olduğu bilgisine ulaşıldı.