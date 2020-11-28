Adana-Mersin tren hattı ne zaman açılacak?

İYİ Parti Adana Milletvekili Mehmet Çulhanoğlu, Adana-Mersin arasında olan Banliyö Tren hattının pandemi süreci içerisinde kapalı olduğunu ve söz konusu hattın hangi tarihte açılacağına yönelik soru önergesini hazırladı. Çulhaoğlu, bu sorunun Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olan Adil İsmailkaraoğlu’nun cevaplamasını istedi.

İYİ Partili Çulhaoğlu, ''Adana - Mersin tren hattı 68,3 kilometre uzunluğunda, 11 tren istasyonu ile günde karşılıklı 28 tren seferi ile günde ortalama 15.000 yolcuya ulaşımda hizmet veren ülkemizin önemli demiryolu hatlarındandır. Genellikle ikameti, işyeri ve okulu farklı yerleşim alanlarında olan memur, işçi, esnaf ve öğrenciler olmak üzere binlerce insan günübirlik olarak Adana Mersin arası seyahatinde ekonomik olması sebebiyle tren ulaşımını tercih etmektedir. Ülkemizde Yüksek Hızlı Tren seferlerinin yolcu taşıma hizmetlerine devam ettiği bilinmektedir. Fakat Adana İlimizde Yüksek Hızlı Tren bulunmaması ve banliyö seferlerinin Coronovirüs tedbirleri kapsamında 28 Mart 2020 tarihinden bu güne kadar sefer yapmaması sebebiyle binlerce vatandaşımız otobüs ve minibüslerle yolculuk yapmaktadır. Bu durum hastalık bulaşma riskini de artırmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ile pandemi öncesi Adana-Mersin arası bir vatandaşımız 7,5 TL'ye, 45 dakikada yolculuk yapmaktayken, bugün pandemi sebebiyle bir vatandaşımız en ucuz 18 TL'den başlayıp 40 TL'ye varan otobüs ve minibüs fiyatlarıyla 1 saat 15 dakikada seyahat etmektedirler. Adanalı ve Mersinli vatandaşlarımızın hem ekonomik hem zaman kaybı hem de sağlık koşulları göz önünde bulundurularak mağduriyetlerinin giderilmesi için aşağıdaki sorularımın cevaplandırılması için gereğini arz ederim'' ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu'nun sorduğu sorular:

Soru 1:

Soru 2:

Soru 3:

Bugün Türkiye'de Yüksek Hızlı Tren seferleri gerekli pandemi koşulları sağlanarak yapılmaktayken, Adana-Mersin arası banliyö yolcu tren seferleri gerekli pandemi önlemleri alınarak neden hala hizmete alınmamaktadır?Vatandaşlarımızın daha fazla mağdur edilmemesi için bu hususta herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?Konu hakkında kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmayı düşünüyor musunuz?