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Adana Çukurova'da motosikletin çarptığı 1'i bebek 4 kişi yaralandı!

Adana'nın Çukurova ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 1'i bebek 2 kadına motosikletin çarpması sonucunda sürücü ve 2 kadın 1 bebek kazadan yaralı olarak kurtuldu. Motosikletin çarpması sonucu yaralanan 1 kadının hayati riskinin bulunduğu öğrenildi.

04 Mart 2021 Perşembe 18:59
Adana Çukurova'da motosikletin çarptığı 1'i bebek 4 kişi yaralandı!
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Adana’nın Çukurova ilçesinde motosikletin yoldan geçen yayalara çarpması sonucu 1’i bebek 4 kişi yaralandı. Adana'nın Çukurova ilçesinde motosikletin yayaya çarptıktan sonra devrilmesi sonucu biri bebek 4 kişi yaralandı. Emirhan Sarı'nın yönetimindeki 33 NA 422 plakalı motosiklet Şehitler Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hülya G. ve bebek arabasında bulunan torunu 1 yaşındaki Efla A. ile Sonay Y'ye çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsünün de yaralandığı kazada, yaralanan Hülya G. İsimli vatandaşın hayati riskinin bulunduğu belirtilirken diğer yaralılar Adana’da bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi.

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 18:59
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Adana Motor KazasıMotosiklet Kazası 4 YaralıKaza HaberiAdana
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