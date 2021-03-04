Adana Çukurova'da motosikletin çarptığı 1'i bebek 4 kişi yaralandı!

’nın Çukurova ilçesinde motosikletin yoldan geçen yayalara çarpması sonucu 1’i bebek 4 kişi yaralandı. Adana'nın Çukurova ilçesinde motosikletin yayaya çarptıktan sonra devrilmesi sonucu biri bebek 4 kişi yaralandı. Emirhan Sarı'nın yönetimindeki 33 NA 422 plakalı motosiklet Şehitler Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hülya G. ve bebek arabasında bulunan torunu 1 yaşındaki Efla A. ile Sonay Y'ye çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsünün de yaralandığı kazada, yaralanan Hülya G. İsimli vatandaşın hayati riskinin bulunduğu belirtilirken diğer yaralılar Adana’da bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi.