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Adana askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Askerlik görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımız, askerlik şubelerinin iletişim adreslerini merak etmeye başladı. Adana'da askerlik şubelerinin telefon numaraları nedir? Adana'da bulunan askerlik şubelerinin faks numaraları nedir? Adana'da bulunan askerlik şubelerinin adresleri nedir? Gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı.

14 Ocak 2021 Perşembe 23:03
Adana askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
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ADANA ASKERLİK DAİRESİ KARARGAHI

Adana Askerlik Şubesi

Adres: 

Eğe Bağatur Bul. Kışla Mah. Yüreğir/ADANA

Tel: 

0.322.344 39 39

Faks:

 0.322.344 40 42 

adana_asal_blg@msb.gov.tr

ALADAĞ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Eğe Bağatur Bul. Kışla Mah. Yüreğir/ADANA

Tel: 

0.322.344 41 41

Faks:

 0.322.344 40 50 

yuregir_as_sb@msb.gov.tr

CEYHAN ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Burhaniye Mah. Nihat Adsız Cd. Ceyhan/ADANA

Tel: 

0.322.613 10 80

Faks:

 0.322.612 63 81 

ceyhan_as_sb@msb.gov.tr

ÇUKUROVA ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Eğe Bağatur Bul. Kışla Mah. Yüreğir/ADANA

Tel: 

0.322.344 40 40

Faks:

 0.322.344 40 58 

seyhan_as_sb@msb.gov.tr

FEKE ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Hacı uşağı Mah. Jandarma Sok. No:42 Kozan/ADANA

Tel: 

0.322.515 83 23

Faks:

 0.322.515 83 24

kozan_as_sb@msb.gov.tr

İMAMOĞLU ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Hacı uşağı Mah. Jandarma Sok. No:42 Kozan/ADANA

Tel: 

0.322.515 83 23

Faks:

 0.322.515 83 24

kozan_as_sb@msb.gov.tr

KARAİSALI ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Eğe Bağatur Bul. Kışla Mah. Yüreğir/ADANA

Tel: 

0.322.344 40 40

Faks:

 0.322.344 40 58 

seyhan_as_sb@msb.gov.tr 

KARATAŞ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Eğe Bağatur Bul. Kışla Mah. Yüreğir/ADANA

Tel: 

0.322.344 41 41

Faks:

 0.322.344 40 50 

yuregir_as_sb@msb.gov.tr 

KOZAN ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Hacı uşağı Mah. Jandarma Sok. No:42 Kozan/ADANA

Tel: 

0.322.515 83 23

Faks:

 0.322.515 83 24

kozan_as_sb@msb.gov.tr

POZANTI ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Eğe Bağatur Bul. Kışla Mah. Yüreğir/ADANA

Tel: 

0.322.344 41 41

Faks:

 0.322.344 40 50 

yuregir_as_sb@msb.gov.tr

SAİMBEYLİ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

İslam Mah. Cumhuriyet Cd. Hükümet Konağı K:3 Saimbeyli/ADANA

Tel: 

0.322.761 20 04

Faks:

 0.322.761 26 57

saimbeyli_as_sb@msb.gov.tr

SARIÇAM ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Eğe Bağatur Bul. Kışla Mah. Yüreğir/ADANA

Tel: 

0.322.344 41 41

Faks:

 0.322.344 40 50 

yuregir_as_sb@msb.gov.tr

SEYHAN ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Eğe Bağatur Bul. Kışla Mah. Yüreğir/ADANA

Tel: 

0.322.344 40 40

Faks:

 0.322.344 40 58 

seyhan_as_sb@msb.gov.tr

TUFANBEYLİ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

İslam Mah. Cumhuriyet Cd. Hükümet Konağı K:3 Saimbeyli/ADANA

Tel: 

0.322.761 20 04

Faks:

 0.322.761 26 57

saimbeyli_as_sb@msb.gov.tr

YUMURTALIK ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Burhaniye Mah. Nihat Adsız Cd. Ceyhan/ADANA

Tel: 

0.322.613 10 80

Faks:

 0.322.612 63 81 

ceyhan_as_sb@msb.gov.tr

YÜREĞİR ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Eğe Bağatur Bul. Kışla Mah. Yüreğir/ADANA

Tel: 

0.322.344 41 41

Faks:

 0.322.344 40 50 

yuregir_as_sb@msb.gov.tr

 



Son Güncelleme: 14.01.2021 23:03
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AdanaAskerşube
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