Adana askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

|
ADANA ASKERLİK DAİRESİ KARARGAHI
Adana Askerlik Şubesi
|
Adres:Eğe Bağatur Bul. Kışla Mah. Yüreğir/ADANA
Tel:0.322.344 39 39
Faks:0.322.344 40 42
adana_asal_blg@msb.gov.tr
|
ALADAĞ ASKERLİK ŞUBESİ
|
Adres:Eğe Bağatur Bul. Kışla Mah. Yüreğir/ADANA
Tel:0.322.344 41 41
Faks:0.322.344 40 50
yuregir_as_sb@msb.gov.tr
|
CEYHAN ASKERLİK ŞUBESİ
|
Adres:Burhaniye Mah. Nihat Adsız Cd. Ceyhan/ADANA
Tel:0.322.613 10 80
Faks:0.322.612 63 81
ceyhan_as_sb@msb.gov.tr
|
ÇUKUROVA ASKERLİK ŞUBESİ
|
Adres:Eğe Bağatur Bul. Kışla Mah. Yüreğir/ADANA
Tel:0.322.344 40 40
Faks:0.322.344 40 58
seyhan_as_sb@msb.gov.tr
|
FEKE ASKERLİK ŞUBESİ
|
Adres:Hacı uşağı Mah. Jandarma Sok. No:42 Kozan/ADANA
Tel:0.322.515 83 23
Faks:0.322.515 83 24
kozan_as_sb@msb.gov.tr
|
İMAMOĞLU ASKERLİK ŞUBESİ
|
Adres:Hacı uşağı Mah. Jandarma Sok. No:42 Kozan/ADANA
Tel:0.322.515 83 23
Faks:0.322.515 83 24
kozan_as_sb@msb.gov.tr
|
KARAİSALI ASKERLİK ŞUBESİ
|
Adres:Eğe Bağatur Bul. Kışla Mah. Yüreğir/ADANA
Tel:0.322.344 40 40
Faks:0.322.344 40 58
seyhan_as_sb@msb.gov.tr
|
KARATAŞ ASKERLİK ŞUBESİ
|
Adres:Eğe Bağatur Bul. Kışla Mah. Yüreğir/ADANA
Tel:0.322.344 41 41
Faks:0.322.344 40 50
|
KOZAN ASKERLİK ŞUBESİ
|
Adres:Hacı uşağı Mah. Jandarma Sok. No:42 Kozan/ADANA
Tel:0.322.515 83 23
Faks:0.322.515 83 24
kozan_as_sb@msb.gov.tr
|
POZANTI ASKERLİK ŞUBESİ
|
Adres:Eğe Bağatur Bul. Kışla Mah. Yüreğir/ADANA
Tel:0.322.344 41 41
Faks:0.322.344 40 50
yuregir_as_sb@msb.gov.tr
|
SAİMBEYLİ ASKERLİK ŞUBESİ
|
Adres:İslam Mah. Cumhuriyet Cd. Hükümet Konağı K:3 Saimbeyli/ADANA
Tel:0.322.761 20 04
Faks:0.322.761 26 57
saimbeyli_as_sb@msb.gov.tr
|
SARIÇAM ASKERLİK ŞUBESİ
|
Adres:Eğe Bağatur Bul. Kışla Mah. Yüreğir/ADANA
Tel:0.322.344 41 41
Faks:0.322.344 40 50
yuregir_as_sb@msb.gov.tr
|
SEYHAN ASKERLİK ŞUBESİ
|
Adres:Eğe Bağatur Bul. Kışla Mah. Yüreğir/ADANA
Tel:0.322.344 40 40
Faks:0.322.344 40 58
seyhan_as_sb@msb.gov.tr
|
TUFANBEYLİ ASKERLİK ŞUBESİ
|
Adres:İslam Mah. Cumhuriyet Cd. Hükümet Konağı K:3 Saimbeyli/ADANA
Tel:0.322.761 20 04
Faks:0.322.761 26 57
saimbeyli_as_sb@msb.gov.tr
|
YUMURTALIK ASKERLİK ŞUBESİ
|
Adres:Burhaniye Mah. Nihat Adsız Cd. Ceyhan/ADANA
Tel:0.322.613 10 80
Faks:0.322.612 63 81
ceyhan_as_sb@msb.gov.tr
|
YÜREĞİR ASKERLİK ŞUBESİ
|
Adres:Eğe Bağatur Bul. Kışla Mah. Yüreğir/ADANA
Tel:0.322.344 41 41
Faks:0.322.344 40 50
yuregir_as_sb@msb.gov.tr
Son Güncelleme: 14.01.2021 23:03