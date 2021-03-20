Adalet için Gaziantep’ten Ankara’ya yürüdü

Yaşanan olayda Gaziantep’te yaşayan Savcı Bozkurt isimli bir vatandaş 3 yıl önce öldürülen kardeşi için, hala bulunamayan katil zanlılarının biran önce bulunup adalete teslim edilip hak ettikleri cezayı alması için başlattığı yürüyüşünün 12. Gününde Gaziantep’ten Ankara’ya ulaştı. Yetkililerin sesini duyması için günlerdir yolda olan Bozkurt olay ile ilgili kardeşinin 2017 yılında Şanlıurfa’da husumetli olduğu 5 kişi tarafından saldırıya uğrayıp darp edildiğini anlattı. Kardeşini vurduklarını ve kardeşinin 12 gün hastanede beyin kanaması geçirdiği için yattığını eklerken bu olayı yapan kişilerin yakalanmadığını 2018 yılında ise kardeşinin arabasını durdurarak boynuna mermi sıkarak öldürdüklerini anlattı.

Akrabalarından birinin ise omurgasından vurarak sakat kalmasına sebep olduklarını ekleyerek suçu bir kişinin üstlenip diğerlerinin serbest bir şekilde dışarıda olduğunu anlattı. Suçu babanın üstenip hepsini kendinin vurduğunu söyleyerek suçu üstendiğini ancak olayı gerçekleştirenlerin hepsinin elinde barut izi olduğunu söyledi.

Gaziantep’ten başladığı yürüyüşünün amacının Cumhurbaşkanı’yla görüşmek olduğunu söyleyen Savcı Bozkurt elinde kardeşinin kamera görüntü raporlarının mevcut olduğunu anlattı.

Öte yandan sözlerine ‘Sesime ses olun Sayın Cumhurbaşkanım sizi çok seviyorum. Kimse kimseyi öldürmesin. Her gün bir kadın, kardeşlerimiz öldürülüyor. Benim kardeşim de çok kötü şekilde öldürüldü, lütfen Allah rızası için bana yardım ediniz’ diye devam etti.

