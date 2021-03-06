Adalet Bakanlığı'ndan Temizlik Görevlisi Alımı Duyurusu

KPSS zorunluluğu istenmeyen 1287 temizlik görevlisi alımı başvuruları 8 Mart 2021'de. Yapılacak olan başvurularda KPSS zorunluluğu olmayacak.

Temizlik personeli alanında iş sahibi olabilmek için aranan şartlar;

Öğrenim durumu: İlanın yayınlandığı tarihten itibaren az ilköğretim düzeyinde bir okuldan mezun olmuş olmak.

Yaş şartı: İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 35 yaşını doldurmamış olmak, doğum tarihinin 4 Mart 1986 ve üzeri olması.

Sağlık durumu: Vardiyalı çalışma biçimine uygun, bedenen ve ruhen görevini istikrarlı yapabilecek olduğuna dair Sağlık Bakanlığı'na bağlı tam teşekkürlü devlet hastanelerinden temizlik personeli olur anlamına gelen sağlık kurulu raporunun alınması.

Temizlik görevlisi alımı başvuruları İŞKUR tarafından yürütülecek

Şartları incelemek için tıklayınız.

Yapılacak olan başvurularda KPSS koşulu istenmiyor. Adaylar iskur.gov.tr sitesinden işçi kayıtlarını yaptıktan sonra başvurularını yapabileceklerdir.

İşkur'un yolladığı listelerde bulunan adaylar içerisinden, 17 Mart 2021 tarihinde saat 11.00'da Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü toplantı salonunda noter eşliğinde kura ile seçim yapılacak. Adaylar kura ile gerçekleştirilecek seçimde salgından dolayı bulunamayacaklar. Kura çekimi Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.

Başvurular İŞKUR'un intenet sitesinden 4 Mart 2021 ile 8 Mart 2021 tarihleri arasında online bir şekilde yapılacaktır. Başvurularda bizzat, posta ya da e-posta şeklinde yapılmış olanlar kabul edilmeyecektir.

Başvuruda bulunmak isteyen kişiler, meslek seçimini temizlik görevlisi, iş yeri seçeneğini kamu olacak şekilde doldurarak, iş ilanı ara butonuna tıklamalıdır. Bu işlemler sırası ile yapıldıktan sonra https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=4335 linki üzerine tıklayarak var olan tüm temizlik görevlisi alım ilanları görüntülenebilir.