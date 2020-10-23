Adalet Bakanlığı yeni nafaka taslağını sundu! Yoğun tartışmalar yaratan yeni nafaka taslağı

Toplumda nafaka sürelerinin sınırsız olması nedeni ile itiraz eden vatandaşların sesi Adalet Bakanlığına ulaştı. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı süreye dair yeni bir öneri sundu. Yapılan öneri ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki Ak Parti tarafından tartışılıyor.

Türkiye’ de biten evliliklerde, kadınların erkeklerden süresiz bir şekilde nafaka alması uzun bir zamandır karşı çıkılan bir uygulamadır. Boşanan erkelerin maddi gelirlerden büyük bir ücreti eski eşlerine vermeleri büyük bir maddi problemi de kaçınılmaz hale getirmekte ve sınırsız bir şekilde nafaka ödemesi yapmak bu maddi darlığı devamlı hale getirmekte. Bu konu hakkında yapılan itirazlara Ak Parti bir el verdi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteği üzerine Adalet Bakanlığı tarafınca yeni bir düzenleme taslağı tartışma konusu oldu.

ADALET BAKANLIĞI YENİ NAFAKA TASLAĞINI SUNDU!

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan nafaka düzenlemesi taslağı kapsamında ödenecek olan nafakalar 6 sene sınırlı hale gelecek. Kadının mağduriyeti de göz önüne alınarak en az nafaka ödeme süresi 2 sene olacak. Lakin bu öneri itirazları da beraberinde getirdi. Gelen itirazların geneli ise nafaka uygulanmasının belirli bir kalıba sığdırılamayacağı yönünde. Yani bazı davalar için nafaka vermenin gereksiz görüleceği(aldatma v.b.), bazı davalarda ise nafakanın ömür boyu sürmesi gerektiği(şiddetli geçimsizlik v.b.) vurgulandı.

ÖNCESİNDE DE NAFAKALAR İÇİN GİRİŞİMLER OLMUŞ ANCAK KABUL OLMAMIŞTI!

Adalet Bakanlığı tarafından bir çok nafaka taslağı sunulmuştu lakin bunlar kabul görmemişti. Önek vermek gerekirse bu nafaka taslakları şu şekildeydi; nafaka süresinin 5 sene olması, evlilik süresine göre verilmesi, evlilik ne kadar sürdüyse onun yarısı kadar ödeme yapılması gibi taslaklar kabul edilmemiştir.

AİLE BAKANLIĞIDA YENİ NAFAKA ÖNERİSİNE KARŞI ÇIKANLARDAN

Aile Bakanlığı ise en çok karşı çıkanlardan biri oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının karşı çıkma nedeni ise, Mağdur kadınların toplum için büyük bir problem haline geleceği için oldu.

MAĞDUR NAFAKA ÖDEYEN ERKEKLER ÇÖZÜM İSTİYOR

Nafaka düzenlemesi isteyenlerin ilk gösterdiği ise kadınların artık kolayca iş hayatına atılım yapabildiklerini, maddi bir kayıpları söz konusu olmadığı halde erkeklerden gelen nafaka ile çok iyi maddi durum elde ettiklerinin üzerinde duruldu. Mağdur olan erkekler ise nafaka düzenlemesinin bu neden ile şart haline geldiğini söyledi.