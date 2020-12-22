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Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı kapsamında gerçekleştirilen İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcılarını Belirleme Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edilenler arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından açıklanacak sonuçların 22 Aralık'ta erişilebilir olacağı ifade ediliyor...

22 Aralık 2020 Salı 00:11
Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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22 Kasım 2020 tarihinde Adalet Bakanlığı kapsamında gerçekleştirilen İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Belirleme Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merakla bekleniyor. ÖSYM tarafından açıklanacak olan sınav sonuçlarının ne zaman erişime açılacağı belli oldu.

 

2020 Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

22 Kasım 2020’de gerçekleştirilen İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Belirleme Sınavı’nın sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre sınavın sonuçları 22 Aralık 2020 tarihinde intenet adresi üzerinde yayımlanacak.

Sınav sonuçlarını görüntülemek için buraya tıklayınız.

 

Sınav sonucu nasıl sorgulanır?

Sınava katılım gösteren adayların sonuçlarını görüntüleyebilmeleri için “sonuc.osym” adresine gitmeleri gerekmektedir. Bu adres üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile sisteme girilmesi ardından sonuçlar görüntülenebilmektedir.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte sonuçlara itiraz süreci başlayacaktır. Sonuçlarında hata olduğunu düşünenler bu süreçte ÖSYM’nin belirttiği şekilde itirazda bulunabileceklerdir.



Son Güncelleme: 22.12.2020 00:11
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Anahtar Kelimeler:
Adalet BakanlığıÖSYM
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