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Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? Personel kura sonuçları isim listesi saat kaçta açıklanacak?

Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçlarına nereden bakılır? Adalet Bakanlığı tarafından temizlik işçisi alımı için gerçekleştirilecek olan kura çekimi sonuçları başvuru yapan adaylar tarafından merakla araştırılıyor.

17 Mart 2021 Çarşamba 17:35
Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? Personel kura sonuçları isim listesi saat kaçta açıklanacak?
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Binlerce temizlik işçisini yakından ilgilendiren iş alımı olan Adalet Bakanlığı tarafından çekilecek olan kuranın sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı bu işe başvuran vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Adalet Bakanlığı tarafından temizlik işçisi alımı için düzenlenen kura çekimi tamamlandı. Herkes heyecanla kura sonuçlarını araştırıyor.

Adalet Bakanlığı Temizlik İşçisi alımı kura çekimi ne zaman?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar arasından, 17/03/2021 tarihinde saat 11:00’da Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü toplantı salonunda noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilecek, adaylar ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimine katılım yapamayacaklardır. Kura çekimi Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Youtube kanalından (https://www.youtube.com/channel/UC62GRRZnIPoZGM0GjkAzA8A) naklen yayınlanacaktır. Kura çekilişi kameralar tarafından kayıt altına alınacaktır. Kura ile başvuru yapan kişiler arasından açık iş sayısının 4 katı kişi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek adaylar belirlenecektir. Kura sonucunda ismi çıkan adaylar Bakanlığın resmi intenet sitesinden ilan edilerek, adaylardan herhangi bir yazılı tebligat istenmeyecektir.



Son Güncelleme: 17.03.2021 17:35
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