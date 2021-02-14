Adalet Bakanlığı KPSS şartı olmadan uzlaştırmacı alımı yapıyor! Uzlaştırmacı alımı şartları neler?

Uzlaştırmacı alımlarına başvurusunu yapmış olan adaylar 9 Mayısıs 2021’de sınava girecekler. Başvuru işlemlerinin 18 Şubat’a kadar tamamlanması gerekiyor. Başvuru yapmak isteyen adayların, tam ehliyet sahibi olmaları, 4 yıllık lisans eğitimlerini tamamlayarak mezun olmaları gibi pek çok şartı taşımaları gerekmekte.

Uzlaştırmacı alımları için gereken şartlar neler?

Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak 5 bin kişilik uzlaştırmacı alımları sınavına girmek isteyen adayların T.C vatandaşı olmaları ile tam ehliyete sahip olmaları gerekmekte. Avukatlar tarafından baroya kaydı olanların başvuru yapabileceği alımlar için adayların hukuk fakültesi veya da hukuk eğitimi veren siyasal bilimler, idari bilimler, iktisat ve maliye gibi bölümlerden birinden eğitim almış olmaları gerekmekte. Bu bölümlerde minimum 4 sene eğitim alan, kasten işlemiş olduğu herhangi bir suçu olmayan, uzlaştırmacı eğitimi alarak bu eğitimi tamamlamış olan kişiler sınava girmek için başvuru yapabilecek.

Uzlaştırmacı alımı için son başvuru tarihi ne zaman?

Uzlaştırmacı alımları sınav tarihi ne zaman, sınavlar hangi illerde yapılacak?

Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak 5 bin uzlaştırmacı alımlarında başvurular 8 Şubat günü başladı. Başvuru yapmak isteyen adaylar 18 Şubat 2021 saat 23:59’a kadar başvurularını yapmak zorundalar. Başvuru yapacak adayların başvurularını elektronik ortamda; e-Devlet şifreleri, elektronik imza veya da mobil imza ile yapmaları gerekiyor. Başvurular UYAP Uzlaştırmacı Portal aracılığı yapılacaktır.

Uzlaştırmacı alımları sınavı 9 Mayısıs 2021 günü saat 10:00’da tek oturum şeklinde olacak. Sınavın yapılacağı iller; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kayseri, Samsun ile Van olacak. Sınavın süresi 150 dk olacak. Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek olan uzlaştırmacı sınavı saat 10:00’da başlayarak 11:30’da sona erecek.