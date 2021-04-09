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Adalet Bakanlığı 2021 CKM İKM başvuru sonuç sorgulama ekranı

Adalet Bakanlığı personel alımı 12 Mart tahinde sonlanmıştı. Büyük bir heyecanla bekleyen vatandaşlar için bugün açıklanma tarihinin son günü. Peki, CKM İKM başvuru sonuç sorgulama ekranı kişilerin erişimine açıldı mı? 4.918 infaz koruma memuru alınacak olan CKM İKM başvuru sonuçlarına nasıl erişilir? İşte o çok sorulan soruların cevapları…

09 Nisan 2021 Cuma 19:11
Adalet Bakanlığı 2021 CKM İKM başvuru sonuç sorgulama ekranı
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Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?

Mart ayından itibarın heyecanla açıklanması beklenen Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları gün itibariyle yavaş yavaş açıklanmaya başladı.

Sonuçları nasıl öğrenebilirim?

Sorgulama ekranlarına başvuru yaptığınız ilin adliye sayfalarını sürekli takip edip güncelleyerek öğrenebilirsiniz.

Sonuçlar nasıl açıklanacak?

Belirtilen alımların ardından kontenjan için yer alan kişiler için belli bir uygulama sınavı ve daha sonra arkasından gerçekleşecek olan sözlü sınav tarihleri açıklanacak. Eğer belirtilen kontenjanın için yer almıyorsanız başvurunuz kabul edilmemiştir. Bunun için ayrı bir bilgilendirme olmayacaktır.

Sözlü sınavlara merkezi teşkildenmiş sınav puanlarına içeriğinde en yüksek puan doğrultusunda başlanıp aşağı doğru inilip her bir komisyon üzerinde başvurulan kategoride açıklanan bilgilendirmek sayısının 3 katı mevcut aday sınava çağırılacaktır.

 

 




Son Güncelleme: 09.04.2021 19:11
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AdaletbakanlığıKatipMübaşirCkmİKMInfazkorumamemuru
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