Adalet Bakanlığı 2021 CKM İKM başvuru sonuç sorgulama ekranı

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?

Mart ayından itibarın heyecanla açıklanması beklenen Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları gün itibariyle yavaş yavaş açıklanmaya başladı.

Sonuçları nasıl öğrenebilirim?

Sorgulama ekranlarına başvuru yaptığınız ilin adliye sayfalarını sürekli takip edip güncelleyerek öğrenebilirsiniz.

Sonuçlar nasıl açıklanacak?

Belirtilen alımların ardından kontenjan için yer alan kişiler için belli bir uygulama sınavı ve daha sonra arkasından gerçekleşecek olan sözlü sınav tarihleri açıklanacak. Eğer belirtilen kontenjanın için yer almıyorsanız başvurunuz kabul edilmemiştir. Bunun için ayrı bir bilgilendirme olmayacaktır.

Sözlü sınavlara merkezi teşkildenmiş sınav puanlarına içeriğinde en yüksek puan doğrultusunda başlanıp aşağı doğru inilip her bir komisyon üzerinde başvurulan kategoride açıklanan bilgilendirmek sayısının 3 katı mevcut aday sınava çağırılacaktır.