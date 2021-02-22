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Adalet Bakanlığı 13 bin 202 personel alımı başvuru şartları neler?

Adalet Bakanı son dakika açıklaması olarak 13 bin 202 personel alımı yapacak. Alımda infaz koruma memuru, zabıt kâtibi gibi çeşitli alımların yer alacağı duyuruldu. Adalet Bakanlığı 13 bin 202 personel alımı başvuru şartları neler?

22 Şubat 2021 Pazartesi 13:04
Adalet Bakanlığı 13 bin 202 personel alımı başvuru şartları neler?
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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül son dakika telegram hesabından 13 bin 202 personel alım yapacağını duyurdu. Açıklamada personel alım ilanının yayınlanacağını söyledi. İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt kâtibi, psikolog gibi birçok kadroya yer vereceğini açıkladı. Adalet teşkilatının vatandaşlarla güçleneceğini söyleyen Bakan Gül ‘şimdiden hayırlı olsun’ diyerek sözlerine son verdi.

Başvuru şartları için henüz detayların belli olmadığı ilerleyen zamanlarda başvuru kılavuzu yayınlanacağı duyuruldu.



Son Güncelleme: 22.02.2021 13:04
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