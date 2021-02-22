Adalet Bakanlığı 13 bin 202 personel alımı başvuru şartları neler?

22 Şubat 2021 Pazartesi 13:04
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
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personel alım yapacağını duyurdu. Açıklamada personel alım ilanının yayınlanacağını söyledi. İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt kâtibi, psikolog gibi birçok kadroya yer vereceğini açıkladı. Adalet teşkilatının vatandaşlarla güçleneceğini söyleyen Bakan Gül ‘şimdiden hayırlı olsun’ diyerek sözlerine son verdi.
Başvuru şartları için henüz detayların belli olmadığı ilerleyen zamanlarda başvuru kılavuzu yayınlanacağı duyuruldu.
Son Güncelleme: 22.02.2021 13:04
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