Adak orucu nedir, nasıl tutulur? Adak orucu kefareti ve niyeti

Bir olayın gerçekleşmesi için adanan kurban olayın gerçekleşmesinin ardından kesilir. Adak orucu da adak adamak gibi kişinin istediği olayın gerçekleşmesinin ardından kendisine farz olan bir ibadeti yapması anlamına gelir.

Oruç tüm Müslümanlara farz olan bir ibadettir. Müslüman kişi isteğinin gerçekleşmesi halinde oruç tutma sözü vermişse buna adak orucu denir. Adanan adak isteğin gerçekleşmesinin ardından ilk fırsatta yapılmalıdır. Bu şarta bağlanmayan adaklar için geçerlidir. Şarta bağlı olan adakların ise olayın gerçekleşmesinin ardından hemen yapılması gerekir. Belli bir zamana bağlı olmayan adak oruçları Ramazan ayının dışında herhangi bir günde tutulabilir.

Burada önemli olan nokta orucun adak niyetiyle tutulmasıdır. Bu nedenle orucun adanması gerekmektedir. Yani art arda tutulması gerekiyorsa ara vermeden tutulması gerekir.

Adak orucu farz mı, vacip mi, sünnet mi?

Adak orucuna nasıl niyet edilir?

Adak oruçları vaciptir. Adak adanırken Allah’a farz ve vacip olan bir ibadetin yapılacağına dair söz verilmesi nedeniyle adak oruç vacip olarak nitelendirilir.

Adak orucuna niyet şu şekilde edilir;

“Niyet ettim Allah rızası için üzerime almış olduğum adak orucunu tutmaya”

Adak yerine yemin kefareti verilir mi?

Yemin kefareti adağın yerine para verilmesidir. Bu hususta Hadis-i Şerifte üç önemli kısım yer alır. Bunlar;

Nezrim olsun der de, neyi adadığını söylemez ve niyet etmezse yemin kefareti verir.

İyileşirsem, bir şişe şarap içeceğim diyen, şarap içmez ve yemin kefareti verir veya filancayı öldürmek, Allah için nezrim olsun deyince, öldürmeyip, yemin kefareti verir.

Her sigara içişte bin dolar sadaka vereceğim diyen, bir defa yemin kefareti verir.

Adak kurbanı vekaletleri ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 yılında vekaletle kurban kesim bedelini yurt içi için 975 TL, yurt dışı için ise 825 TL olarak açıklamıştır.