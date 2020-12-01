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Adak kurbanı nedir, kimler yiyemez?

İslam dininde, belirlenen şartlara uygun kişiler uygun durumlarda adakta bulunabilmektedirler. İstenilen bir durumun gerçekleşmesi şartıyla adakta bulunan kimseler şart yerine geldiği zaman adaklarını gerçekleştirmek zorundadırlar. Bulunan ilk fırsatta kurbanın kesilmesi gerekir.

01 Aralık 2020 Salı 18:04
Adak kurbanı nedir, kimler yiyemez?
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Adak kurbanı ve dindeki hükmü nedir? Adak kurbanını kimler yiyemez?

Adak kurbanı, dilenen bir olayın gerçekleşmesi sonucu kesilen kurbana verilen addır. Adak kurbanı nedir, kimler yiyemez, kurbanın şartları nelerdir, ne zaman kesilmelidir merak edilen sorulardandır.

İstenilen bir olayın gerçekleşmesi için adanan ve gerçekleşmesi durumunda da kesilen kurbandır. Kişilerin ibadet maksadıyla zorunlu olmadığı halde, mübah olan işi yapmaya karar vermesi, kendine vacip kılması. Kişinin adağını gerçekleştirmek için kestiği hayvana adak kurbanı denir.

ADAK KURBANI NEDİR, DİNDEKİ HÜKMÜ NEDİR?

Adak kurbanı Arapça’ da nezir şeklinde ifade edilir. Adak, fıkıh dilinde ‘’Bir kimsenin dinen yükümlü olmadığı halde ibadet cinsinden bir şeyi kendisi için vacip kılması’’ anlamına gelmektedir.

Farklı bir deyişle ‘’kişinin sorumlu olmadığı halde farz ya da vacip cinsinden bir ibadeti yapacağına dair Allah’ a söz vererek o ibadeti kendisine borç kılması’’dır. Kur’ an-ı Kerim’ de, verilen sözün tutulması, ahde ve akitlere bağlı kalınması emredilmekte ve adakların yerine getirilmesi istenmektedir. Kişinin yaptığı adaklara göre davranışlarını kontrol etmesi de iyi kulların özellikleri arasında yer alır. Hadislerde de Hz. Muhammed, Allah’a isyan edilen ya da mâsiyet kabilinden olan konular hakkında adakta bulunulmamasını eğer bulunulmuşsa da buna uyulmamasını söylemiştir. Adağın yerine getirilmesi kitap, sünnet, icma ve akıl deliliyle sabittir.

Alimler, hiçbir dünyevi çıkar düşünmeden sadece Allah rızası ve ona şükür etmek için adakta bulunulmasında sakınca görmemektedirler. Kişinin Allah’ın takdirinin değişmesi umularak, dünyevi amaçlarla bazı şartlara bağlanarak adakta bulunulması ise doğru bulunmamıştır. Hz Muhammed’in ‘’Adak, hiçbir olayı geri çevirmez. Sadece cimrinin malını eksiltmiş olur.’’; ‘’Adak bir şeyi ne ileri alır ne de geri bırakır…’’ hadislerinden, koşula bağlı adak adamayı hoş bulmadığı anlamı çıkarılmaktadır.

İmam Şâfiî ve Ahmed b. Hanbel ve başka fakihler bu hadislere göre ne olursa olsun adakta bulunmanın mekruh olduğunu düşünmektedirler.

Allah’a isyan ve mâsiyeti içermediği müddetçe, hangi görüşte olursa olsun, adak adandığında yerine getirilmesi dinen vaciptir.

ADAK KURBANINI KİMLER YİYEMEZ?

Adak kurbanı vaciptir. Adakta bulunan kişinin kurbanı kesmesi de vaciptir. Eğer adakta bulunan kişi adağını bir şartın gerçekleşmesi durumuna göre adamışsa şart gerçekleştiği zaman kurbanını kesmesi gerekir. Kurbanın etini adak sahibi, eşi, kendi neslinden geldiği anne, baba, dede, nine ve kendi çocukları ya da torunları yiyemez. Zengin kimseler de bu etten yiyemez. Bu kimselerden biri etten yerse, yediği bedeli yoksullara verir.

ADAK KURBANI İLE İLGİLİ ŞARTLAR NELERDİR?

Adağın geçerli sayılması için adayan kişiyle ve adağın konusuyla ilgili bazı şartlar bulunmaktadır.

Adakta bulunan kişi Müslüman, akli dengesi yerinde, ergenlik çağına ermiş biri olması gerekmektedir.

Adağın geçerliliği için adak konusunda aranan şartlar ise şunlardır:

  • Adağı adanan şeyin cinsinden farz ya da vacip ibadeti olması gerekir. Öneğin namaz kılmayı, oruç tutmayı, sadaka vermeyi, kurban kesmeyi konu edinen adaklar geçerli sayılmaktadır. Hasta ziyareti ya da mevlid okutmak aday sayılmaz. Türbelerde mum yakmak, horoz kesmek, bez bağlamak, şeker ya da helva dağıtmak vb. halkın benimsediği adak geleneklerinin İslam dininde geçerliliği bulunmamaktadır.
  • Adağı adanan şey hedeflenen ibadet cinsinden olmalı, farklı ibadete aracı olan bir ibadet olmamalıdır. Öneğin abdest almayı, ezan ve kamet okumayı, mescide girmeyi konu edinen adaklar geçerli değildir.
  • Adanan husus, adakta bulunan kişinin o an ya da sonra yapması gereken farz veya vacip bir ibadet olamaz. Kılmakla yükümlü olduğu namaz, tutmakla yükümlü olduğu Ramazan orucu adak konusu olamaz.
  • Adağı yapılan şeyin ortaya çıkması ve yapılması maddeten ve dinen mümkün olmak zorundadır. Adak mal ise adayan kişinin mülkiyetinde olmalıdır. Kişinin sahibi olmadığı bir malı adaması geçersizdir. Sahibi olduğundan fazla malı adaması durumunda ise sahip olduğu kadarı geçerli sayılmaktadır. Bir kimsenin ilerde sahip olacağı ihtimali olan bir adağı adaması geçerlidir. Öneğin miras yoluyla sahibi olacağı malı adaması kabul edilebilir. Ancak adak, başka bir kişinin mülkiyetinde olan bir malla alakalı olmamalıdır.
  • Adağı yapılan fiil Allah’a isyan, bid’at, günah ya da mâsiyeti içermemek zorundadır. Bu durumda adak geçersiz sayılır.

 

Gerçekleşmesi istenmeyen bir şarta bağlı adakta bulunan kişinin, verdiği sözü tutması gerekir. Öneğin ‘’Bir daha içki içmeyeceğim, içersem bir ay oruç tutacağım.’’ Şeklinde adak adaması böyledir. Ancak istenmeyen şartın gerçekleşmesi durumunda, isterse adağını gerçekleştirir, isterse yemin kefareti öder. Hanefiler bu konuda yemin kefareti ödenmesi gerektiğini belirtir.  Çünkü bu durum ahitleşme yemin yerine geçmektedir.

GÜÇ YETİRİLEMEYECEK BİR ŞEY ADAMAK GEÇERLİ MİDİR?

Adağın geçerli sayılması için adağı yapılan şeyin gerçekleştirilmesi fiilen ve dinen mümkün ve meşru olmak zorundadır. Adakta bulunan kişi, adağını kendi malıyla gerçekleştirmelidir. Kendine ait malı yoksa tövbe etmeli, malı olduğunda ise adağını gerçekleştirmelidir.

Bedeni ibadetlerde ise; oruç tutmayı adayan ancak hastalık ya da yaşlılık gibi sebeplerden dolayı yerine getiremeyen kişiler, her bir oruç için fidye vermek zorundadırlar. Aynı şekilde, ömür boyu oruç tutmayı adayan kişi, sağlığına uygun şekilde adağını gerçekleştirmeli, gerçekleştiremiyorsa her gün için bir fidye vermelidir. Adanan şey namaz ise; imâ ile de yapılsa adanan namaz kılınmak zorundadır. Buna da güç bulunmaması durumunda tövbe edilmelidir. Bu kişi, sonradan ibadetini yapma gücü bulursa adağını gerçekleştirmelidir.

 

ADAK KURBANI KİMLERE DAĞITILIR? ADAK KURBANI DÜĞÜN GİBİ TOPLANTILARDA İKRAM EDİLEBİLİR Mİ?

Adak kurbanını, adakta bulunan kişi ve ailesi hariç (zengin kimseler de), fakir kimseler yiyebilirler. Düğün gibi yerlerde fakirlerin yanında zengin kişiler de olabileceği için kurbanın bu tarz yerlerde sunulması caiz değildir. Böyle bir durumda, adak adayan kişi, usül ya da fürundan biri veya zengin biri yemiş olursa, yenilen miktarın bedelini fakir kimselere tasadduk edilmek zorundadır.

ADAK KURBANI NE ZAMAN KESİLMELİDİR?

Adak adayan kişi, şartın gerçekleşmesi durumunda bulduğu ilk fırsatta adağını kesmelidir. Şarta bağlı olmayan adaklar istenilen zamanda gerçekleştirilebilir. Fakat uygun olan zaman bulunan ilk fırsattır.

Eğer kurban bayramı günlerinde kesilmesi gereken adak adanmışsa bunun kurban bayramında; harem bölgesinde kesilecek kurban adağı varsa bunun da harem bölgesinde kesilmesi gerekmektedir.

ADAK KURBANINDA BULUNMASI GEREKEN NİTELİKLER NELERDİR?

Kurbanlık hayvanda aranan özellikler, adak kurbanında da aranmaktadır.

Kurbanlık hayvanlarda aranan şartlar şunlardır:

 

  • Belirli yaşları doldurmaları gerekmektedir. Deve 5 yaşını, sığır ve manda 2 yaşını, koyun ve keçi 1 yaşını doldurunca kurban edilebilir. Bu yaşta olan hayvanların diş değiştirip değiştirmediğine bakılmaz. 6 ayını tamamlayan koyun, bir yaşında gibi gösterişli görünüyorsa kurban edilebilir.
  • Ayıplardan uzak, sağlığı yerinde, azaları tam ve besili olmaları gerekmektedir. Kötürüm derecesinde hasta, zayıf, düşkün, bir ya da iki gözü kör, boynuzları kök kısmından kırık, kuyruğu ve kulaklarının yarıdan fazlası kesik, memesi kesik, dişlerinin hepsi ya da büyük bir kısmı dökülen hayvanlar kurban edilemez. Ancak hayvanın doğuştan kusurları olması kurban edilmesine engel değildir.

 

KURBAN KESMEYİ ADAYAN BİR KİMSE BU ADAKTAN VAZGEÇEBİLİR

Mİ?

Kur’an’ da farklı yerlerde verilen sözün tutulması emredilir ve adakların gerçekleştirilmesi istenir. Kişinin adağına uygun davranması iyi kulların vasıfları arasında yer alır.

Yapılan adaktan vazgeçilmesi adak yükümlülüğünü kaldırmamaktadır. Fakat adak maddiyat gerektiren bir adak ise, kişi adağı imkanı olduğu vakit gerçekleştirebilir.



Son Güncelleme: 01.12.2020 18:18
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Adak Kurbanıİslam
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