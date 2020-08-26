Ad-Soyad nasıl değiştirilir? İsim değişikliği için nereye nasıl başvuru yapılır?

Ad insanların birbirleri arasında tanınmalarını ve ayırılmalarını sağlayan bir koddur. Soyad ise insanların hangi aileye mensup olduklarını yani soylarını ayıran bir addır. Bu ayrımlar insanları birbirleri arasında ayırarak tanıtma da kolaylık sağlarken, aynı zamanda hukuki konularda da karışıklık yaşamaması adına insanları korur.

Ad nasıl konulur?

Kişi doğduktan sonra anne-babasının istekleri doğrultusunda isimleri belirlenir. İsim konulmaması durumunda netlik kazanılması amacıyla hakim tarafından çocuğa isim konulur. Anne ve babasının kim olduğu belli olmayan çocukların isimleri Nüfus Müdürlüğü tarafından konulmaktadır.

Evlatlık olarak alınan çocuklara yeni isim koyma hakkına ebeveynler sahiptir.

Soyadı nasıl konulur?

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 187. Maddesine göre bir kadın evlendikten sonra kocasının soyadını almaktadır. Kendi soyadını kullanmak isteyen kadınlar ise ancak evlendikten sonra nüfusa başvuru yaparak kendi soyadını kocasının soyadıyla kullanabilir.

Ad-Soyad nasıl değiştirilir?

Evlilik içerisinde ve evlilikten 300 gün sonra doğan çocuklar babalarının soyadını alarak dünyaya gelmektedir. Ancak bunun dışında dünyaya gelen çocuklar annelerin soyadını almaktadır. Kocasının vefat etmesinin ardından dul kalan kadınlar kocasının soyadıyla yaşamlarına devam ederler. Tekrar evlenmeleri halinde ise yeni kocalarının soyadını alırlar. Ancak boşanma ile dul kalan kadınlar kızlık soyalarını kullanabilmektedir. Böyle durumlarda çocuk babasının soyadını kullanmak zorundadır. Evlat edinilen çocuklarda ise evlat edinen ailenin soyadı evlatlık çocuklara verilir.

Hakim tarafından alınan karar neticesinde kişiler ad ve soyadlarını değiştirebilir. Hakimin bu konuda karar verebilmesi için gereken şartlar ise şunlardır:

İsmin örf ve ananelere uymaması,

Alay konusu olacak bir isim olması,

Şahsın başka bir isimle tanınıyor olması,

Din veya cinsiyet değişikliği sonrası,

İsmin karaktere uymadığı gerekçesi,

İki kardeşin aynı isme sahip olması,

Unisex isimden kaynaklı yaşanan cinsiyet sorunsalı,

Aynı adlı akraba bulunması,

Aynı adlı kişinin sabıkalı olması,

Mahkeme kararı olması,

Avukat talebi olması

İmla hatası bulunan isimlerin düzeltilmesi için mahkemeye başvurulmasına gerek yoktur. Bu hatayı düzeltmek isteyen kişiler nüfus müdürlüklerine başvurarak bu konuda düzeltme isteyebilmektedir.

Hakim tarafından gerçekleştirilen ad, soyad değişikliği üçüncü kişilere bildirilmek adına ilan edilmelidir. İlan edilmeyen isimler yüzünden üçüncü kişiler zarar görme potansiyeline sahiptir. Ad değişimine itiraz etmek isteyenler ilanın ardından 1 yıl içerisinde bu karara itiraz etme hakkına sahiptir.

Ad kargaşası yüzünden bir olay olduğunda ise doğru kişinin tespit edilmesi adına tespit davası açmak kişilerin hakkıdır. Kişin ad ve soyadına karşı saldırı gerçekleşmesi halinde kişiler dava açabilmektedirler. Bu davalar men, tazminat, vekaletsiz iş görme ve sebepsiz zenginleşme adı altında açılan davalardır.