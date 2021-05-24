Acun medya akademide hangi eğitimler verilecek? Acunmedya akademi kayıt ücreti ne kadar?

Acun Ilıcalı, Nişantaşı Üniversitesi bünyesinde Acun Medya Akademi’yi kurduğunu açıkladı. Akademide gençlere gastronomiden dijitale kadar birçok alanda eğitim verilecek. Ayrıca eğitimlerde MasterChef şefleri de yer alacak.

Acun Medya Akademi’de hangi eğitimler verilecek?

Gastronomi ve dijital platformlar için eğitimlerin sağlanacağı akademi Nişantaşı Üniversitesi bünyesinde yer alacak. Edinilen bilgilere göre akademide verilecek eğitimler şöyle:

- Aşçılık eğitimi

- Pastacılık eğitimi

- Prochef eğitimi

- İleri televizyonculuk eğitimi

- Google reklamcılığı eğitmi

- Crm ile salesforce eğitimi

- Sosyal medya reklamcılığı eğitimi

- Dijital içerik ile yayıncılık eğitimi

Acun Medya Akademi başvurusu nasıl yapılır?

Acun Medya Akademi’den eğitim almak için başvuru yapmak isteyen kişilerin intenet üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor. Aşağıdaki linke tıkladıktan sonra sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girdikten sonra başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

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