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Acun Ilıcalı'nın hız yaptığı deniz aracının adı ne? Deniz jeti ne marka, fiyatı ne kadar?

Survivor 2021 yarışması başlamasıyla Acun Ilıcalı'nın ilk bölümde adaya giderken kullandığı araç vatandaşlar tarafından merak edildi. Acun Ilıcalı'nın kullandığı deniz jetinin adı nedir, kaç TL'dir? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik.

10 Ocak 2021 Pazar 16:04
Acun Ilıcalı'nın hız yaptığı deniz aracının adı ne? Deniz jeti ne marka, fiyatı ne kadar?
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Dün akşam ilk bölümü yayınlanan ve milyonlarca insan tarafından çok sevilen yarışma programı Survivor'da Acun Ilıcalı'nın adaya giderken kullandığı araç merak konusu oldu. Her sene farklı araçlarla adaya gelen Acun Ilıcalı bu sene balığa benzeyen bir deniz jetiyle adaya geldi. Görüntü itibari ile yunus balığı ve köpek balığına benzeyen, suyun altında ve üstünde gidebilen bu aracın ismi Seabreacher'dir. Özel olarak üretilen ve bir balığın yaptığı her şeyi yapabilen Seabreacher isimli deniz jetinin fiyatı ise 700 bin TL civarındadır.

 

 



Son Güncelleme: 10.01.2021 16:04
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Anahtar Kelimeler:
SurvivorAcun Ilıcalı
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