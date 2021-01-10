Acun Ilıcalı'nın hız yaptığı deniz aracının adı ne? Deniz jeti ne marka, fiyatı ne kadar?

Dün akşam ilk bölümü yayınlanan ve milyonlarca insan tarafından çok sevilen yarışma programı Survivor'da Acun Ilıcalı'nın adaya giderken kullandığı araç merak konusu oldu. Her sene farklı araçlarla adaya gelen Acun Ilıcalı bu sene balığa benzeyen bir deniz jetiyle adaya geldi. Görüntü itibari ile yunus balığı ve köpek balığına benzeyen, suyun altında ve üstünde gidebilen bu aracın ismi Seabreacher'dir. Özel olarak üretilen ve bir balığın yaptığı her şeyi yapabilen Seabreacher isimli deniz jetinin fiyatı ise 700 bin TL civarındadır.