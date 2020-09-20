Acımasız eş gözünü kırpmadan hamine eşini bıçakladı

Üzücü olayn bugün öğlen saatlerinde Kayseri Melikgazi'de meydana geldi.
İlçe'de yaşanan T. ailesi arasında anlaşmazlık bir süredir yaşanıyordu. Buket T isimli 24 yaşındaki kadın geçtiğimiz senelerde hayatını birleştirdiği 25 yaşındaki Mustafa T'den ayrılmaya karar verdi ve geçtiğimiz günlerde babasının evine geri döndü.
Aldığı bıçak darbesiyle yaralanan talihsiz kadın olduğu yere düştü ve cani saldırgan ise kayıplara karıştı. Çevredekilerin ihbarlarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahaleden sonra 5 aylık Buket T.'yi hastaneye kaldırdı. Talihsiz kadının durumunun ve bebeğin durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis kaçan zanlıyı her yerde arıyor.