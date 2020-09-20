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Acımasız eş gözünü kırpmadan hamine eşini bıçakladı

Kayseri'de yaşanan üzücü olayda, 25 yaşındaki Mustafa T.isimli vatandaş kendisinden boşanmak isteyen hamile eşini gözünü kırpmadan karnından bıçakladı.

20 Eylül 2020 Pazar 16:17
Acımasız eş gözünü kırpmadan hamine eşini bıçakladı
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Üzücü olayn bugün öğlen saatlerinde Kayseri Melikgazi'de meydana geldi.

İlçe'de yaşanan T. ailesi arasında anlaşmazlık bir süredir yaşanıyordu. Buket T isimli 24 yaşındaki kadın geçtiğimiz senelerde hayatını birleştirdiği 25 yaşındaki Mustafa T'den ayrılmaya karar verdi ve geçtiğimiz günlerde babasının evine geri döndü.


Bugün ise Mustafa T. isimli kişi kendisinden ayrılmak isteyen eşi ile konuşmak için eşinin babasının evine gitti. Buket T ise boşanma aşamasında olduğu eşi ile konuşmak istemedi. Olanlar karşısında öfkelenen Mustafa T. yanında taşıdığı bıçak ile hamile eşini gözünü kırpmadan kanından yaraladı.

Aldığı bıçak darbesiyle yaralanan talihsiz kadın olduğu yere düştü ve cani saldırgan ise kayıplara karıştı. Çevredekilerin ihbarlarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahaleden sonra 5 aylık Buket T.'yi hastaneye kaldırdı. Talihsiz kadının durumunun ve bebeğin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis kaçan zanlıyı her yerde arıyor.

 



Son Güncelleme: 20.09.2020 16:17
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KayseriHamile Eşini BıçakladıBıçaklı Saldırı
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