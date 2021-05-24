Acımasız anne şizofreni hastası oğlunu kayalardan yuvarladı

’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İskilip İlçesi’nde bulunan tarihi kale surlarında bir anne ile oğlu dolaşıyordu. Bu sırada annehastası 21 yaşındaki oğluna tekme attı ve sulardan aşağı yuvarladı. Sonrasında şizofreni hastası çocuk olay yerinde yaşamını yitirdi. Daha önce tekme atan kadının kim olduğu bilinmiyordu ancak polis ekipleri tarafından tutuklanan kadının ölen çocuğun annesi olduğu ortaya çıktı. Son yıllarda böyle bir vahşet olayı yaşanmamıştır.

Acımasız anne dün öğle saatlerinde Tarihi kalenin surlarından aşağı şizofreni hastası olduğunu yuvarladı. 21 yaşındaki genç çocuk, yaklaşık 30 metre yükseklikten aşağı düştü ve orada yaşamını kaybetti. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, bir kadının çocuğa tekme attığını tespit etti. Sonrasında bu kadının çocuğun annesi olduğu ortaya çıktı. Çocuğun cansız bedeni devlet hastanesi morguna götürüldü. Acımasız anne verdiği ifadesinde oğluyla birlikte çiçek toplamaya çıktığını, olduğunu defalarca uyarmasına rağmen kayalıkların ucuna kadar gittiğini ve sonrasında ayağının kayıp aşağıya düştüğünü ifade etti. Görgü tanıkları acımasız annenin çocuğa tekme attığını ifade ettik.