Acımasız anne dün öğle saatlerinde Tarihi kalenin surlarından aşağı şizofreni hastası olduğunu yuvarladı. 21 yaşındaki genç çocuk, yaklaşık 30 metre yükseklikten aşağı düştü ve orada yaşamını kaybetti. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, bir kadının çocuğa tekme attığını tespit etti. Sonrasında bu kadının çocuğun annesi olduğu ortaya çıktı. Çocuğun cansız bedeni devlet hastanesi morguna götürüldü. Acımasız anne verdiği ifadesinde oğluyla birlikte çiçek toplamaya çıktığını, olduğunu defalarca uyarmasına rağmen kayalıkların ucuna kadar gittiğini ve sonrasında ayağının kayıp aşağıya düştüğünü ifade etti. Görgü tanıkları acımasız annenin çocuğa tekme attığını ifade ettik.
Acımasız anne şizofreni hastası oğlunu kayalardan yuvarladı
Çorum’da acımasız anne şizofreni hastası olduğunu tekme atarak kayalardan aşağı yuvarlanmıştı. Şizofreni hastası olduğunu kayalardan aşağı yuvarlayan anne tutuklandı.
24 Mayıs 2021 Pazartesi 00:18
Son Güncelleme: 24.05.2021 00:18