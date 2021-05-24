İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Acımasız anne şizofreni hastası oğlunu kayalardan yuvarladı

Çorum’da acımasız anne şizofreni hastası olduğunu tekme atarak kayalardan aşağı yuvarlanmıştı. Şizofreni hastası olduğunu kayalardan aşağı yuvarlayan anne tutuklandı.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 00:18
Acımasız anne şizofreni hastası oğlunu kayalardan yuvarladı
Takip Et:

Çorum’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İskilip İlçesi’nde bulunan tarihi kale surlarında bir anne ile oğlu dolaşıyordu. Bu sırada anne şizofreni hastası 21 yaşındaki oğluna tekme attı ve sulardan aşağı yuvarladı. Sonrasında şizofreni hastası çocuk olay yerinde yaşamını yitirdi. Daha önce tekme atan kadının kim olduğu bilinmiyordu ancak polis ekipleri tarafından tutuklanan kadının ölen çocuğun annesi olduğu ortaya çıktı. Son yıllarda böyle bir vahşet olayı yaşanmamıştır.

Acımasız anne dün öğle saatlerinde Tarihi kalenin surlarından aşağı şizofreni hastası olduğunu yuvarladı. 21 yaşındaki genç çocuk, yaklaşık 30 metre yükseklikten aşağı düştü ve orada yaşamını kaybetti. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, bir kadının çocuğa tekme attığını tespit etti. Sonrasında bu kadının çocuğun annesi olduğu ortaya çıktı. Çocuğun cansız bedeni devlet hastanesi morguna götürüldü. Acımasız anne verdiği ifadesinde oğluyla birlikte çiçek toplamaya çıktığını, olduğunu defalarca uyarmasına rağmen kayalıkların ucuna kadar gittiğini ve sonrasında ayağının kayıp aşağıya düştüğünü ifade etti. Görgü tanıkları acımasız annenin çocuğa tekme attığını ifade ettik.


Son Güncelleme: 24.05.2021 00:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
şizofreniçorum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 Adli tatil ne zaman başlayacak? Adli tatil tarihleri açıklandı mı?
2021 Adli tatil ne zaman başlayacak? Adli tatil tarihleri açıklandı mı?
Çamlıca Kulesi ne zaman hizmete açılacak? Çamlıca Kulesi açılış tarihi belli oldu!
Çamlıca Kulesi ne zaman hizmete açılacak? Çamlıca Kulesi açılış tarihi belli oldu!
Sedat Peker hangi otelde kalıyor? Sedat Peker kaldığı yeni otelin adı ne?
Sedat Peker hangi otelde kalıyor? Sedat Peker kaldığı yeni otelin adı ne?
2021 Babalar gününe kaç gün kaldı? Babalar Günü ne zaman, hangi tarihe?
2021 Babalar gününe kaç gün kaldı? Babalar Günü ne zaman, hangi tarihe?
2021 Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?
2021 Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?
Pasaport deport ne demek? Deport nedir, Türkçe karşılığı ve anlamı
Pasaport deport ne demek? Deport nedir, Türkçe karşılığı ve anlamı

Popüler Haberler

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? La Casa De Papel'in yeni sezonu ve final sezonu yayın tarihi belli oldu!
2021 Adli tatil ne zaman başlayacak? Adli tatil tarihleri açıklandı mı?
Hadise O Ses Türkiye’den ayrıldı mı, neden ayrıldı?
TÜİK Mayıs 2021 enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?
Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana programına başvuru nasıl yapılır? Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana başvuru adresi
Kağıt Ev 6. bölüm tek parça izle - Kağıt Ev son bölüm Star TV canlı izle
Günlük burç yorumları; 25 Mayıs 2021 Salı burç yorumları
Maraşlı 19. bölüm tek parça izle - Maraşlı son bölüm ATV canlı izle
Çamlıca Kulesi ne zaman hizmete açılacak? Çamlıca Kulesi açılış tarihi belli oldu!
Sedat Peker hangi otelde kalıyor? Sedat Peker kaldığı yeni otelin adı ne?
Halil Falyalı kimdir? Sedat Peker'in bahsettiği Halil Falyalı ne iş yapıyor, kaç yaşıda? Halil Falyalı aslen nerelidir?
Altınordu - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Alev Alev dizisi Bülent karakterini kim canlandırıyor? Cem Sürgit biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Seni Çok Bekledim dizisi Zaza kimdir? Hakan Ummak yer aldığı dizi ve film yapımları
SGK ölüm yardımından kimler yararlanabilir? 2021 Sgk cenaze parası ne kadar?
Uyanış: Büyük Selçuklu 33. bölüm full izle tek parça! TRT 1
FED faiz kararı hangi gün, saat kaçta açıklanacak?
Çukur 129. bölüm full izle! Çukur son bölüm tek parça Show TV 24 Mayıs 2021
Hasan Ongu kimdir, kaç yaşındaydı? Siverek Kaymakamı Hasan Ongu kalp krizinden öldü
Gelinim Mutfakta Neslihan kim? Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı Neslihan Beykozlu kaç yaşında, nereli?
Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? 2021 Atiye yeni sezon gelecek mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.