Acil toplanma yerleri nerelerde? 2020 Afet ve acil durum toplanma bölgeleri sorgulama

Acil durumlarda insanların güvenliğinin sağlanması için acil durum toplanma alanları oluşturulmuştur. AFAD tarafından oluşturulan bu alanlar sayesinde herhangi bir tehlikeli durumlarda insanlar burada koruma altına alınmaktadır.

AFAD nedir, özellikler nelerdir?

2009 yılında kurulan AFAD, tam adıyla Afet ve Acil Durum Yönetmeliği Başkanlığı olarak bilinir. 5902 sayılı kanuna göre kurulan AFAD, doğal afetlerin yaşandığı bölgelerde, olayın düzenlenmesi, kontrol altına alınması ve olayın yönetilmesine yardımcı olur. Özel olarak eğitim almış ekipler tarafından yaşanılan olaylar kontrol altına alınır.

AFAD acil durum toplanma alanlarının özellikleri nelerdir?

AFAD tarafından oluşturulan acil durum toplanma yerleri, herhangi bir bölgede yaşanan depremden sonra kişilerin can kaybına uğramaması adına yapılmış korunaklı yerlerdir. Sağlam ve güvenli zeminlerin bulunduğu yerlere yapılan sığınaklar sayesinde vatandaşlar, deprem sonrası herhangi bir etkide sıkıntı yaşamamaktadır.

Depremlerde zarar gören evlerin sonrasında yıkılma tehlikesi olduğu için, daha güvenli ve korunaklı alanlar oluşturan AFAD, dayanıksız ve zarar görmüş evlerde bulunan vatandaşları deprem sonrası bu korunaklı alanlara götürmektedir. Bu korunaklı toplanma alanları sayesinde deprem sonrası yaşanacak artçı depremler ile oluşacak can kaybını ortadan kaldırmak amaçlanmaktadır. Bu tarz alanlarda toplanan vatandaşlara Kızılay ve AFAD ekiplerinin yardımları da kolayca ulaşmaktadır.

AFAD toplanma alanı sorgulamasının detayları nelerdir?

İl

İlçe

Mahalle / Köy

Cadde / Sokak

E-devlet sistemi üzerinden online bir şekilde sorgulanabilen toplanma alanları hakkında bilgi almak isteyenler şu bilgilere cevap vermelidir:

Bu bilgilere cevap veren vatandaşlar dijital ortam üzerinden kendilerine en yakın korunaklı alanları tespit edebilmektedir.

AFAD acil durum toplanma alanları nasıl belirlenir?

Bölgenin nüfusuna göre,

Olayın yaşandığı bölgeye yakınlığa göre,

Olayın yaşandığı bölgenin tahliyesinin kolaylığına göre,

Engelli ve yaşlı kişilerin kolay erişebilmesine göre,

Doğal afetlerden etkilenmeyecek zeminlere göre,

Zemin sıvılaşmasının olmadığı yerlere göre,

Fay hattı üzerinde olmamasına göre,

Etrafında yerleşim yerlerinin az olmasına göre,

Düz bir zemin olmasına göre,

Yapısal sorunları olmayan bir bölge olmasına göre,

Temel ihtiyaçlara yakınlığına göre,

Araba ulaşımının kolay olmasına göre

AFAD acil durum toplanma alanları belirlenmektedir.

AFAD amacı nedir?

AFAD’ın amacı deprem riskinin olduğu bölgelerde bu olayların yaşanabilmesinin en aza indirmek ve bu olayların gerçekleşmesi halinde gerekli tedbirleri uygulanmaktır. Kişileri eğiterek depreme karşı daha duyarlı ve daha bilgili olması için çalışan AFAD, bu sayede yaşanılacak olaylarda, kişilerin daha tedbirli ve sakin davranmasını sağlamayı amaçlar. Özel olarak eğitilen ekipler sayesinde olayları kontrol altına almayı hedefleyen AFAD, bu ekipler sayesinde olay sonrasında yaşanılacak paniği en aza indirmeye çalışır.

AFAD görevleri nelerdir?

AFAD’ın görevleri şu şekildedir: