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Acil toplanma alanları nerelerdir, yakınımdaki acil toplanma alanı nerde? Acil toplanma alanını sorgulama işlemi

Son günlerde yaşanan depremlerin ardından çoğu kişi acil toplanma alanlarının nerede bulunduğunu araştırmaya başladı. Risk taşımayan alan olan acil toplanma alanları her ilde var mıdır? Acil toplanma alanları neye göre belirlenir? Bu alanların nerede bulunduğunu öğrenebilmek için ne yapılması lazım? Gibi sorular vatandaşlarımız tarafından merak edilen konular arasında yerini aldı.

05 Aralık 2020 Cumartesi 18:48
Acil toplanma alanları nerelerdir, yakınımdaki acil toplanma alanı nerde? Acil toplanma alanını sorgulama işlemi
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Son zamanlarda ülkemizde yaşanan depremlerden dolayı fay hattı üzerinde bulunan vatandaşlarımız acil toplanma yerlerinin nerelerde olduğunu merak etmeye başladı. İnsanların merak ettiği acil toplanma alanları nerelerde olduğu araştırılmaya devam ediliyor.

Fay hattı üzerinde bulunduğumuz için çoğu kişiler deprem anında hangi bölgelere toplanabileceklerini merak ediyor. Risk içermeyen, tehdit unsuru bulunmayan alan olan “Acil Toplanma Alanı” sorgulamak için ne yapılması gerektiği çoğu kişinin merak ettiği konular arasında yer aldı.  

Acil Toplanma Alanı Nedir?

Afetler ve acil durumların ardından geçici barınma merkezleri hazır olmadan önce insanların paniği önlemek ve sağlık bilgilerinin alışverişini sağlamak için tehlikeli bölgelerden toplanabilecekleri güvenli alanlardır.

Acil Toplanma Alanları Nerelerdir?

Temel ihtiyaçlara yakın,

Yapısal olmayan tehlikelerden uzak,

İkincil tehlikelerden uzak,

Engellilerin ve yaşlıların ulaşımına uygun,

Ulaşılabilir ve tahliye edilmesi kolay,

81 ilde, uygun her ilçede ve mahallededir.

İnsanlar Neler Yapmalıdır?

Afet sonrasında uzman ekip gelene kadar can ve mal kaybını en aza indirmek ve yardım edebilme becerisini kazanabilmek için;

Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi (AFADEM) ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerince verilen ''Temel Afet Bilinci Eğitimi'' eğitimlerine katılarak Afet öncesi hazırlıklarının neler olduğu, Afet sırası nasıl davranılacağı ve sonrasında yapılacaklar hakkında bilgi edinin.

Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş İlkyardım Eğitim Merkezlerinden ilkyardım eğitimi alınız.

Acil durum telefonlarını öğrenin.

Olası acil durumlar için aile afet ve acil durum planınızı yapın:

Acil durumlarda iletişim kuracağınız kişileri ve telefon numaralarını önceden belirleyin.

Toplanma alanınızı öğrenin.

Evinizi nasıl tahliye edeceğinizi belirleyin.

Aile bireyleriyle buluşma yerlerinizi altenatifli olarak belirleyin.

İçinde yiyecek, su, kuru gıda, ilk yardım malzemeleri ile önemli evraklarınızın öneklerinin bulunduğu Afet ve Acil Durum Çantası hazırlayın.

ACİL TOPLANMA ALANINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

 

 



Son Güncelleme: 05.12.2020 18:48
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Anahtar Kelimeler:
AcilToplanmaAlanlarıDepremIzmirAntalya
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