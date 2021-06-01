Açık ve kapalı alan düğünleri nasıl olacak? Düğünlerde oynama olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam saatlerinde Kabine Toplantısı’ndan çıkan yeni kademeli normalleşme kararlarını açıkladı. Erdoğan, yaz mevsiminin gelmesi ile beraber artık toplumu eve kapatmanın anlamı olmadığını söyleyerek birçok tedbirin gevşetildiğini belirtti. Buna göre hafta içi sokağa çıkma yasağının başlangıç saati akşam saat 22.00’e uzatılırken pek çok işletme de sabah 07.00-21.00 arasında faaliyet gösterebilecek. Tam gün yasağı ise sadece Pazar günlerinde uygulanacak.

Çay bahçesi, kafe, halı saha, lunapark, spor salonu gibi işletmeler yaklaşık 1.5 aylık aranın ardından tekrar çalışmaya başladı. İnsanlar ise uzun zamandır kapalı kalan düğün salonlarına ne olacağını merak ediyor. Bu konuda Sağlık Bakanlığı, ‘’Düğün Genelgesi’’ ismiyle düğünlerin nasıl düzenleneceği hakkında bilgi veren bir genelge yayınladı.

Açık ve kapalı alanlarda düzenlenecek düğün organizasyonlarının, açıklanan tedbirler dahilinde 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren tekrar açılacak.

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı belgeye göre açık alanlarda Sağlık Bakanlığı’nın düğün genelgesinde belirtilen kurallara koşulsuz uyulması, yiyecek ve içecek ikramının yapılmaması ve masa ile sandalyeler arasındaki mesafenin tedbirlere uygun şekilde yapılması gerekiyor.

Kapalı alanlarda ise salona 100 kişi girebilecek ve açık alanlarda yapılacak tedbirlerin aynısı uygulanacak.