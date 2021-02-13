Açık olan masaj salonuna polis baskını

Korona virüs tedbirleri ve getirilen kısıtlamaları denetleme hız kesmeden devam ediyor.
İstanbul Esenyurt'ta polis ekipleri normal şartlarda tedbirler kapsamında kapalı olması gereken ancak faaliyette olan masaj salonunun açık olduğu ihbarını aldı.
POLİS BASKIN DÜZENLEDİ
İhbarı değerlendiren ekipler harekete geçti ve salonun olduğu binaya baskın düzenledi. İçeriye giren polis ekipler kapalı olması gereken masaj salonunda yabancı uyruklu kadınların özel müşterilere masaj yapıldığını tespit etti.
SINIR DIŞI EDİLECEKLER
Masaj salonunda çalışan yabancı uyruklular ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne götürüldü.
Son Güncelleme: 13.02.2021 11:33