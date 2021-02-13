Açık olan masaj salonuna polis baskını

Korona virüs tedbirleri ve getirilen kısıtlamaları denetleme hız kesmeden devam ediyor.

İstanbul Esenyurt'ta polis ekipleri normal şartlarda tedbirler kapsamında kapalı olması gereken ancak faaliyette olan masaj salonunun açık olduğu ihbarını aldı.

POLİS BASKIN DÜZENLEDİ

İhbarı değerlendiren ekipler harekete geçti ve salonun olduğu binaya baskın düzenledi. İçeriye giren polis ekipler kapalı olması gereken masaj salonunda yabancı uyruklu kadınların özel müşterilere masaj yapıldığını tespit etti.

Salonun tedbirler kapsamında kapalı olması gerekirken açık olduğu belirlendi. Polis tarafından baskın sırasında içeride yakalanan kişilere toplamda 30 bin lira para cezası eksilirken, salon çağırılan zabıta ekipleri tarafından kapatıldı ve mühürlendi.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Masaj salonunda çalışan yabancı uyruklular ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne götürüldü.