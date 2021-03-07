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Açık Kapı Uygulaması kapatıldı ne demektir?

Kişilerin kaymakamlık ve valiliklere giderek halledebilecekleri önemli taleplerini internet ortamında tamamlayabilmesini sağlayan Açık Kapı Uygulamasıyla isteklerini valiliklere gönderebilmektedir. Peki, Açık Kapı Uygulaması kapatıldı mı? Haberin detaylarında.

07 Mart 2021 Pazar 01:20
Açık Kapı Uygulaması kapatıldı ne demektir?
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Bu uygulama ile Google Play veya Apple Store üzerinden bir akıllı telefona hızlı bir şekilde indirilebilmekte, vatandaşlar istek, istek ve şikayetlerini Vali bünyesinde açık kapı masaya kolaylıkla iletebilmektedir. Yani "açık başvuru" ile vatandaşlar tüm ihtiyaç, şikayet ve gereksinimleri daha hızlı ve etkin bir şekilde çözmeleri için yönlendirilmekte, elektronik ortamda kayıt altına alınmakta, il yönetimi tarafından izlenmekte ve sonuçlandırılmaktadır.

Son zamanlarda koronavirüs salgını nedeniyle, açık kapı uygulamasıyla valiliklere birçok yardım başvurusu yapıldı. Açın kapı uygulaması; temelde sosyal refah başvurusu yapabileceğiniz bir platform değildir. Bu uygulamayı daha çok şikayet ve önerilerinizi iletebileceğiniz bir platform olarak görmelisiniz. Yani 1.000 TL pandemi yardımı, koli yardımı, giyim, içecek yardımlarında bulunduğunuz yerin valiliğine gitmeniz gerekmektedir.

Vatandaşlar, e-devlet üzerinden de sosyal yardım isteğinde bulunabilir.

Ayrıca "Açık Kapı" uygulamasındaki 17 farklı alandan biri de sosyal hizmetler. Bu durumda, yetim ve 65 yaş üstü muhtaçlar için emekli maaşı, yetim maaşı, maluliyet ödeneği vb. Bazı konularda, web sitesinde sosyal yardım başvurusunda bulunabilirsiniz. Açık bir uygulama ile sistemde belirtilen sosyal yardımlara başvurabilir, ayrıca bölge valileri ve valiler tarafından verilen hizmetlere ilişkin şikayet, öneri, ihtiyaç ve dileklerini iletebilirsiniz. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde 161 farklı il yargı alanında düzenlenen açık kapı uygulamasında, istek, şikayet ve taleplerinizi iletebileceğiniz toplam 17 farklı alan ve 322 başlık bulunmaktadır.

Diğer bir deyişle, yalnızca 17 alan ve 322 konu ile ilgili sorulara genel kanallardan başvurabilirsiniz. Bu uygulama ile amaç vali ile vatandaş arasında sürekli iletişimin sürdürülmesi, böylece vatandaşların sorun ve şikayetlerinin daha hızlı ve kolay bir şekilde takip edilebilmesi ve sorunların kısa sürede çözülebilmesidir. Açık kapı uygulamalarını e-devlet üzerinden hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Başvuru sürecini ve başvuru sonuçlarını e-devlet üzerinden de takip edebilirsiniz. Öneğin şehir hayvan barınaklarında yaşayan hayvanlara yeterince ilgi gösterilmediğini, ancak çalışanların bakımlarını ihmal ettiğini düşünüyorsanız; açık kapı uygulaması ile konu ile ilgili şikayet ve taleplerinizi iletebilirsiniz. Sosyal yardım ve diğer yardımlardan 1.000 Türk Lirası almak için e-devlet web sitesine giriş yapmalı ve e-devlet üzerinden başvurunuzu tamamlamalısınız.

Tüm şikayet ve taleplerinizi valiye kolayca iletmek için "açık kapı" üzerinden https://www.acikkapi.gov.tr/ linkine tıklayabilir, web sitesinde farklı konularla ilgili tüm konuları uygulayabilirsiniz. . Web sitesi üzerinden başvuru yapmak için TC Kimlik numaranızı ve e-devlet şifrenizi kullanabilirsiniz. Hala bir e-devlet şifreniz yoksa size en yakın PTT şubesine giderek e-devlet şifrenizi alabilirsiniz. E-devlet şifreniz yoksa doğrudan Açık Kapı web sitesinde "Uygula" kategorisine tıklayarak başvuru sürecini tamamlayabilirsiniz. Yani "açık kapı" uygulaması oluşturmak için e-devlet şifreniz olmasına gerek yoktur. Doğrudan bu web sitesi üzerinden başvuru yapma şansına sahipsiniz.

Web sitesi üzerinden başvurduğunuzda, TC kimlik numaranızı, anne kızlık soyadınızı ve soyadınızı, telefon numaranızı sizlere soru olarak yönelteceklerdir. Soruyu doğru cevapladığınızda telefonunuza bir onay kodu gönderilecektir. Gerekli kutuya onay kodunu girerek sisteme girebilirsiniz. Farklı alanlardaki temalara göz atarak herhangi bir temayı uygulayabilirsiniz. Açık kapı uygulama danışmanlığı Başvuru sürecini ve başvuru sonuçlarını Açık Kapı resmi web sitesinden takip edebilir veya e-devlet üzerinden sorgulama yapabilirsiniz. Https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-acik-kapi-basvurusu-ve-takib linkine tıklayarak e-devlet uygulamasında takip ve sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Yaygın inanışın aksine, "kapalı kamu başvuruları" ifadesi, başvuruların artık alınmayacağı anlamına gelmez. Beyannamenin ardından, önceki başvurunuzun vali tarafından alındığını, değerlendirildiğini, onaylandığını veya reddedildiğini gösterir. Başvurunuzun olumlu mu olumsuz mu olduğunu öğrenmek için kesinlikle Açık Kapı başvurunuz hakkında soru yöneltmelisiniz. Açık kapı başvurusunun ise kapatıldığına dair bir duyum vardır. Bunun nedeni ise yapılan başvuruların red olduğunu düşünmelerine karşın şimdilik başvuru alımlarının durdurulması ve yakında açılacağı anlamı taşımaktadır.

Açık Kapı uygulamasından başvuru oluşturulurken, öncelikle başvuru konusuna dair bir Hizmet Başlığı ve Hizmet Alt Başlığı seçmelisiniz.

Açık Kapı başvuru konularının hizmet başlıkları aşağıdaki şekilde yer almıştır.

Vefa Masası Yardım

Sosyal Hizmetler

Valilik Hizmetleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Çevre ve Şehircilik

Din Hizmetleri

Eğitim

Ekonomi ve Sanayi

Emniyet ve Güvenlik Hizmetleri

Enerji

Gıda, Tarım ve Hayvancılık

Tapu ve Kadastro

Kültür ve Turizm

Yerel Yönetimler

Orman ve Su İşleri

Sağlık

Gençlik ve Spor

Yukarıdaki gibi 17 alanda başvuru yapılabilmektedir.

Açık Kapı'nın 17 farklı hizmet başlığı bulunmakta olup, 322 alt hizmet başlığı bulunmaktadır. Başvurunuz yalnızca hizmetin başlığını değil, aynı zamanda alt başlıklarını da içermelidir. Başka bir deyişle, altbaşlık kapsamında olmayan konular için başvuramazsınız. Alt Başlıklar şu şekilde sıralanmıştır;

Din hizmetler hizmet alt başlıkları:

İbadet ve hac ile ilgili talepler, cami ve Kur'an-ı Kerim eğitim yardımları, özel günler ve gecelerle ilgili istekler, din görevlilerinden gelen talepler, kurban hizmeti talepleri, taziye çalışmaları ve işlemleri başvuruları; ibadet alt başlıkları listesinde dini hizmetler öne çıkmaktadır.

Çevre ve Şehircilik hizmet alt başlıkları:

Gürültü ve çevre kirliliği şikayetleri, kaçak konut şikayetleri, gecekondu tapu talepleri, TOKİ konut talepleri, geri dönüşüm vb. Şikayet ve taleplerinizi birçok alt başlık üzerinden ifade edebilirsiniz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik hizmet alt başlıkları:

Sistem üzerinden "Çalışma ve Sosyal Güvenlik" alt hizmet başlığı ile ilgili sorularınız için başvurabilirsiniz. Öneğin; işsizlik tazminatı başvuruları, iş göremezlik raporu ücretleri, genel sağlık sigortası işlemleri, yurt dışı iş başvuruları, SGK maaş ve kesinti sorgulamaları vb. Başvurunuzu hizmet alt başlığı için yapabilirsiniz.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık hizmet alt başlıkları:

Açık gıda, gıda güvenliği sorunları; otlak ve mera arazisi sorunları; hayvan koruma / hayvan hakları sorunları, sokak hayvanlarının barınması ve beslenmesi, karantina ile ilgili prosedürler, su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili uygulamalar vb. Hizmet alt başlıklarından birini seçebilirsiniz Bir uygulamanızı oluşturabilirsiniz.

Diğer hizmet alt başlıkları:

Bu kategoride, aile sorunları, cezaevi ve tutuklu sorunları, avukat sorunları yer almaktadır.



Son Güncelleme: 07.03.2021 01:20
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Anahtar Kelimeler:
Açık Kapı UygulamasıValilikBaşvuru
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