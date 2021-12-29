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Açık kapı para yardımı nedir? Yardım ne kadar?

Açık kapı başvuruları sayesinde maddi yardım alma imkanına sahip olan kişiler bu başvuruların nasıl ve nereden yapıldığını merak ediyor. Peki açık kapı para yardımı nedir? Yardım ne kadardır? Başvurular nereden yapılır? Merak edilen tüm soruları yazımızda cevapladık. İşte detaylar...

29 Aralık 2021 Çarşamba 17:04
Açık kapı para yardımı nedir? Yardım ne kadar?
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Açık kapı, ihtiyaç sahibi ailelere maddi yardım vermektedir. Bunun yanı sıra yine ihtiyaç sahiplerine koli yardımı, sağlık yardımı, giyim yardımı olmak üzere farklı 322 kategoride yardımlar yapmaktadır. Maddi yardım başvurusu yapanlara ise 400 TL üzerinde yardım yapılmaktadır.

Açık kapı para yardımı ne kadar?

Açık kapı yardımları adı altında yapılan maddi desteğin net bir tutarı yoktur. Başvuran kişilerin aile içinde yaşayan kişi sayısı ve okula giden çocuk sayısına göre yardımlar farklılık göstermektedir. Dolayısıyla kişiler tam olarak ne kadar yardım alacaklarını bilmemektedir.

Açık kapı yardımı için başvuru yapmak isteyenler https://www.yardimparasi.com/acik-kapi-yardim-basvurusu/ bu link aracılığı ile başvuru yapabilirler.

İçişleri Bakanlığı yaptığı bir açıklamada yardım yapılacak ailelere ne kadar yardım yapılacağının devletin verdiği limitler doğrultusunda belirleneceğini duyurdu.

Açık kapı para yardımı başvuru sorgulama

Yardım için başvuru yaptıktan sonra sorgulama işlemi için e-devlet sistemini kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra acikkapi.gov.tr adresi üzerinden de sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Sorgulama işlemi yaparken hangi yardımlardan faydalanma imkanınızın olduğunu da görebilirsiniz. Resmi intenet sitesinden detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Başvuru ve sorgulama yapmak isteyen kişilerin eğer e-devlet şifresi varsa işlemlerini turkiye.gov.tr adresi üzerinden yapabilirler. Eğer yardımlar kapsamında para yardımı aldıysanız ödemeler PTT hesabı üzerinden yapılmaktadır. Dolayısıyla hem PTT şubelerinden hem de e-devlet üzerinden PTT yardım sorgulama seçeneğinden işlem yapabilir ve ödemelerinizin yatıp yatmadığını kontrol edebilirsiniz.


Son Güncelleme: 29.12.2021 17:04
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Anahtar Kelimeler:
AçıkKapıParaYardımıBaşvuruYardım
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