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Açık kapı nedir? Açık kapı başvuru kapatıldı ne demektir?

Sosyal yardım alanların daha çok duyduğu bu terim vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Açık kapı yardım başvurusu nedir? Açık kapı yardım başvurusu nasıl yapılır? Açık kapı yardım başvurusu sonucu sorgulama işlemi nasıl yapılmaktadır?

13 Ocak 2021 Çarşamba 21:19
Açık kapı nedir? Açık kapı başvuru kapatıldı ne demektir?
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Açık Kapı Başvuru Kapatıldı ne demektir?

Açık Kapı Başvuru Kapatıldı cümlesi   başvuru yapan kişinin sonucunun sonuçlanması demektir.  Yapılan başvuru sonuçlandıysa bu olumlu veya olumsuzda olabilir bunun sonucunda başvuru kapatıldı demektedir. Başvuru sonucunu sorgulayabilirsiniz anlamı taşımaktadır.

Açık Kapı ne demektir?

İçişleri bakanlığı tarafından yürütülen 2017 yılında kurulan ve 81 ilde 161 ilçe kaymakamlığında kurulan bir yapıdır.  Valilik ve çeşitli resmî kurumların vatandaşların yönlendirilmesi ve vatandaşların problemlerine sorunlarına çözümler bulunması gibi kurulan bir sistemdir.

Açık Kapı Yardım Başvurusu nasıl yapılmaktadır?

Açık kapı çoğunlukla yardım birimi olarak algılansa da aslında öyle değildir. Açı kapının asıl amacı vatandaşların resmî kurumlarla olan görüşleri, şikayetleri gibi yönlendirmelerde bulunur.  Açık kapıya yardım başvurusu yapıldığı taktirde sosyal yardımlaşma vakıflarına gönderilerek değerlendirmeye alınır. Açık kapı biriminin yapabileceği bir iş olmadığı için yardımlaşma vakıflarına olayı bildirir.

 Başvuru yapmak için https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-acik-kapi-basvurusu-ve-takibi  sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Açık Kapı Yardım Sorgulama nasıl yapılmaktadır?

-Devlet üzerinden başvuru ekranına ulaşabilirsiniz.  https://www.acikkapi.gov.tr/

 

 



Son Güncelleme: 13.01.2021 21:19
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Anahtar Kelimeler:
Açık KapıIçişleri Bakanlığı
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