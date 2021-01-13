Açık kapı nedir? Açık kapı başvuru kapatıldı ne demektir?

Açık Kapı Başvuru Kapatıldı ne demektir?

Açık Kapı Başvuru Kapatıldı cümlesi başvuru yapan kişinin sonucunun sonuçlanması demektir. Yapılan başvuru sonuçlandıysa bu olumlu veya olumsuzda olabilir bunun sonucunda başvuru kapatıldı demektedir. Başvuru sonucunu sorgulayabilirsiniz anlamı taşımaktadır.

Açık Kapı ne demektir?

İçişleri bakanlığı tarafından yürütülen 2017 yılında kurulan ve 81 ilde 161 ilçe kaymakamlığında kurulan bir yapıdır. Valilik ve çeşitli resmî kurumların vatandaşların yönlendirilmesi ve vatandaşların problemlerine sorunlarına çözümler bulunması gibi kurulan bir sistemdir.

Açık Kapı Yardım Başvurusu nasıl yapılmaktadır?

Açık kapı çoğunlukla yardım birimi olarak algılansa da aslında öyle değildir. Açı kapının asıl amacı vatandaşların resmî kurumlarla olan görüşleri, şikayetleri gibi yönlendirmelerde bulunur. Açık kapıya yardım başvurusu yapıldığı taktirde sosyal yardımlaşma vakıflarına gönderilerek değerlendirmeye alınır. Açık kapı biriminin yapabileceği bir iş olmadığı için yardımlaşma vakıflarına olayı bildirir.

Açık Kapı Yardım Sorgulama nasıl yapılmaktadır?

Başvuru yapmak için https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-acik-kapi-basvurusu-ve-takibi sitesini ziyaret edebilirsiniz.

-Devlet üzerinden başvuru ekranına ulaşabilirsiniz. https://www.acikkapi.gov.tr/



