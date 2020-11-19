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Açık cezaevi ne demektir, ne gibi avantajları vardır ?

Açık cezaevleri mahkumların hem cezalarını çekmeleri hem de sosyal hayatlarıyla olan bağlarını koparmamaları için daha sıkı kontrol edilen ancak şartları kapalı cezaevine göre daha katı olmayan cezaevleridir.

19 Kasım 2020 Perşembe 04:03
Açık cezaevi ne demektir, ne gibi avantajları vardır ?
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Açık Cezaevi Nedir?

Açık cezaevi, hükümlülerin çalıştırılması esasına dayanan, cinsel hakları ihlal eden suçlar, terör örgütü suçlaeı, suç işlemek amacıyla örgütlenme suçları hariç pek çok suç için kullanılan cezaevi tipidir. Planlı suçlardan toplam üç yıl ve daha az süreyle hapis cezasına çarptırılanların, dikkatsizlik, tedbirsizlik veya düzene uymamaktan kaynaklanan istenmeyen suçlardan yani taksirli suçlardan ise toplam beş ya da daha az süreyle hapis cezasına çarptırılanların, adli para cezası almış olup cezası hapis cezasına çevrilmiş olanların ve İcra ve İflas Kanunu gereği taahhüdü ihlalden dolayı hapse, diğer ismiyle tazyik hapsine girenlerin cezaları açık cezaevinde verilir. Bundan dolayı kontrolleri diğerlerine göre biraz daha sıkıdır. 

Kapalı cezaevleri güvenlik önlemleri açısından daha sıkı ve yoğun olan cezaevleridir. Kapalı cezaevlerinde amaç, firar etmeye karşı çıkmak ve engellemek olduğu için koridor ve oda kapılarının kapalı ve koşullarının daha katı olması gerekemektedir. Aık cezaevlerinde bu süreç daha sosyal bir ceza fikrine dayanmaktadır. Yani hükümlüleri topluma yeniden kazandırmak adına sosyalleştirme çöalışmaları yapılmaktadır. Bu cezzaevlerinde öncelik mahkumların iyileştirilmesi, bir iş sahibi olmaları ve çalıştırılmalarıdır. Herhangi bir kaçış durumuna karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisinin yer almadığı, güvenlik anlamında kuruluş görevlilerinin gözetimi ve denetimi altında olan kurumlardır.  

Durum böyle olunca mahkumlar hem psikolojik anlamda hem de sosyal anlamda, açık cezaevlerindeki hükümlüler cezaevinin dışında meslek sahibi olabilirler, telefonları dinlenmeden konuşabilirler, çeşitli sosyal etkinliklere katılabilirler ve aileleriyle vakit geçirmek, ilişkilerini güçlendirmeki dışarıdaki hayata uyum sağlayabilmek adına izin alabilirler. 

 

Açık Cezaevinin Farkları Nedir?

Peki cezaevi mantığının dışında gibi gözüken ve duyulagelmiş olandan farklı olan bu cezaevlerinin farkı nedir ve avantajı var mıdır?

Açık cezaevinin mantığı mahkumun sosyalleşmesi ile ilgili olduğundan cezaevinin avantajı da buranın sosyal bir yer olması ile alakalıdır. İnsanlara sunulan hklar daha fazladır ve böylece bireyler ceza süreleri boyunca daha sosyal bir ortamda bulunmuş olurlar. Açık cezaevlerinde bireylere sunulan haklar şöyledir:

Telefonla konuşma hakkı:

Hükümlüler telefonları ile rahatça görüşebilirler. Yapılan konuşmalar dinlenmez ve kayıt altına alınmazlar. 

Eğitim hakkı:

Hükümlüler yaygın ve örgün eğitimden yararlanma hakkına sahiptirler. Mesela bir suçlu üniversitede öğrenim görmeye devam edebilir.  

Sosyal güvenlik hakkı:


Hükümlülere, çalışmaları karşılığında Sgk primi ve az da olsa maaş ödenir. 

Özel izin hakkı:

Mahkumların aileleriyle bağlarını devam ettirmelerini ya da güçlendirmelerini ve dışarıdaki dünyaya uyumlarını sağlayabilmeleri amacıyla kurumun en üst amirinin ve Cumhuriyet Başsavcılığının tasdiki ile yılda en fazla üç defa olmak üzere her seferinde yol hariç üç güne kadar izin verilebilir. 

Yol izni hakkı:

Gidilecek mesafe göz önünde bulundurularak gidiş geliş için toplam dört günü geçmemek şartıyla yol izni verilir. 

 

Bu haklar dahilinde açık cezaevinde suçlular yargılanır ve buradaki suçluların suçlarını doldurup çıkmaları beklenir. Kişi sonrasında topluma uyumlu bir biçimde sosyalleşmiş olur. 

 

Açık Cezaevinde Kimler Yatar? 

Açık cezaevinde yatan suçlular hakkında şunlar söylenebilir.

Üç sene ve daha az hapis cezasına çarptırılan suçlular direkt olarak cezaevine girmektedirler. İnsan yaralama, dolandırıcılık, eşyaya zarar verme gibi suçlar doğrudan üç yıl veya altında bir cezaya neden olmuşsa kişi direkt açık cezaevinde yatmaktadır. Para cezasını ödemeyen suçlular ve icra suçluları genellikle açık cezaevine girerler. Başka suçlardan kapalı cezaevine girmiş olan suçlular, bazı şartları sağlarlarsa açık cezaevine geçiş yapabilirler. Buraya geçiş genellikle iyi hal kapsamında olmaktadır. Bundan dolayı da suçların türleri özellikle hafif suçlar ise açık cezaevinde yatılır. Ancak taciz, tecavüz ve terör tarzı suçlardan dolayı içerde yatan suçluların, hapis ceza süreleri üç seneden az olsa bile açık cezaevine geçiş yapma şansı yoktur.

 



Son Güncelleme: 19.11.2020 04:03
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Anahtar Kelimeler:
Açık CezaeviKapalı Cezaevi
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