Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, son durum nedir?

Korona virüs salgını nedeniyle 31 Ocak'tan 31 Mart'a kadar iki ay süre boyunca uzatılan açık cezaevi izinlerinin son durumu merak edildi. Binlerce mahkumun yakınlarını ilgilendiren açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması ile bu soruların yanıtları netlik kazandı. İşte detaylar...

Türkiye'de korona virüs salgını nedeniyle açık cezaevi izinleri uzatılmıştı. 31 Mart 2021 açık cezaevi izinlerinin ne kadar süre devam edip etmeyeceği mahkum ve mahkum yakınlarınca merak edilirken Adalet Bakanlığı'ndan gelen açıklamayla bu süre 2 ay uzatılmıştı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada açık cezaevi izinleri uzatıldı mı sorusuna cevap verildi.

İşte o açıklama!

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından açık cezaevi izinleri ile ilgili resmi sitesinde yaptığı açıklama şu şekilde; 5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "26/03/2021 tarih ve 13588366-149-477 sayılı yazıları ile COVID -19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID -19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mart 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.

Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, uzatıldı mı?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, açık ceza infaz kurumlarında yer alan yada açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hakkı olan hükümlülerin izin sürelerinin 2 ay daha uzatıldığını duyurdu.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü intenet adresi üzerinden korona vriüs ile ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada 7242 sayılı kanun çerçevesinde bazı hükümlüler için uygulanan korona virüs izninin 2 ay daha uzatıldığı ifade edildi.

Açık cezaevleri izinleri 31 Ocak 2021 tarihinden itibaren 2 ay süre boyunca uzatıldı. Bu durumda, açık cezaevi izinleri 31 Mart 2021 tarihinde bitecek.

CTE resmi açıklaması şöyle;

"5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'a 7242 sayılı Kanun ile eklenen Geçici 9. Madde ile açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler, Yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdiği 14/04/2020 tarihinden 30/11/2020 tarihine kadar, COVID-19 iznine gönderilmiştir.

COVID -19 pandemi sürecinde tedbir ve önlemlere devam edilmesinin önemine istinaden; 7256 Sayılı Kanunun 31'inci maddesi ile "13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun geçici 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "üç kez" ibaresi "yedi kez" ve altıncı fıkrasında yer alan "31/12/2020" ibaresi "31/07/2021" şeklinde değiştirilmiş ve Sağlık Bakanlığının 26/11/2020 tarih ve 13588366-149-E.1989 sayılı yazısı ile anılan Kanun maddesi uyarınca izinli sayılan hükümlüler hakkında, 30/11/2020 tarihinde sona erecek izin sürelerinin 2 (iki) ay süreyle daha uzatılmasının uygun olacağı şeklindeki önerisi doğrultusunda, 30/11/2020 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süre ile daha uzatılmasına karar verilmiştir.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "21/01/2021 tarih ve 13588366- 149-57 sayılı yazıları ile COVID -19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID -19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına dair önerisi" doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. Maddesi uyarınca 31 Ocak 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."