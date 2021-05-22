Acı son! 37 yıl sonra babası ile aynı kaderi yaşadı

Kocaeli'nin Kartepe'de yaşanan kazada gelen bilgilere göre dün akşam saatlerinde D100 Karayolu Eşme Kavşağı’nda camiye namaz kılmak için evinden çıkan 73 yaşındaki Halil İbrahim Doğru, Karayoluda karşıdan karşıya geçmek isterken, Ankara istikametine doğru gitmekte olan H.D. idaresindeki tırın çarpması sonucunda yaşamını yitirdi. Yaşanan acı olay sonrasında inanılmaz bir gerçek ortaya çıktı.

BABASIYLA AYNI SONU YAŞADI

Yaşanılan acı kaza sonrasında tır sürücüsü H.D. Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Halil İbrahim Doğru’nun cenazesi bugün defnedildi. Kaza ile ilgili Jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Kaza sonrasında ortaya çıkan bir gerçek ise duyanları şaşırttı. Bundan 37 yıl önce Halil İbrahim Doğru’nun babası Hüseyin Doğru’nun da aynı yolda karşıya geçmek isterken bir aracın çarpması sonrasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Halil İbrahim Doğru’nun öldüğü kazada ışık ihlali yapan sürücüler sebebi ile çok sayıda yaşandığı ve birçok kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Dün akşam gerçekleşen trafik kazasında Halil İbrahim Doğru'nun tırın ışık ihlali yapması sebebi ile vefat ettiğini anlatan mahalle muhtarı yaşanılan bu durum yetkililerden kalıcı çözüm istediklerinin ifade etti.,