Acı son! 37 yıl sonra babası ile aynı kaderi yaşadı

Kocaeli'nin Kartepe'de yaşanan kazada gelen bilgilere göre dün akşam saatlerinde D100 Karayolu Eşme Kavşağı’nda camiye namaz kılmak için evinden çıkan 73 yaşındaki Halil İbrahim Doğru, Karayoluda karşıdan karşıya geçmek isterken, Ankara istikametine doğru gitmekte olan H.D. idaresindeki tırın çarpması sonucunda yaşamını yitirdi. Yaşanan acı olay sonrasında inanılmaz bir gerçek ortaya çıktı.
BABASIYLA AYNI SONU YAŞADI
ÇOK SAYIDA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Öte yandan Halil İbrahim Doğru’nun öldüğü kazada ışık ihlali yapan sürücüler sebebi ile çok sayıda yaşandığı ve birçok kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Dün akşam gerçekleşen trafik kazasında Halil İbrahim Doğru'nun tırın ışık ihlali yapması sebebi ile vefat ettiğini anlatan mahalle muhtarı yaşanılan bu durum yetkililerden kalıcı çözüm istediklerinin ifade etti.,