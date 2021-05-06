Acı olay! Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

Konya’da meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Seyyad Hamza Sokak'ta yaşayan 17 yaşındaki U.A. ile ağabeyi 30 yaşındaki Rahim A. bilinmeyen bir nedenle aralarında kavga çıktı. Evden çıkan iki kardeş tartışmalarına evlerinin önünde devam etti. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada U.A. ağabeyini bıçak ile yaraladı.

İhbar üzerine Rahim A. olay yerine gelen ambulans ise hastaneye kaldırılırken ambulansta hayatını kaybetti.

Yaşanan korkunç olay sonrasında kaçan küçük kardeş U.A polis ekiplerinin çalışmaları ile kısa sürede yakalandı. Emniyete götürülen U.A. ifadesi alınırken hakkındaki işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

