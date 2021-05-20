Acı olay! Serinlemek için göle girdi 2 saat sonra cansız bedeni bulundu

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde gerçekleşen acı olayda edinilen bilgilere göre İlçede bulunan Mollaköy Göletleri'nin Kumbaşı Mahallesi mevkiinde 18 yaşındaki Mehmet Can İnan, arkadaşları ile birlikte gittiği gölette serinlemek için suya girdi.Yüzdüğü sıralarda bir anda gözden kaybolan İnan’ı arkadaşları göremeyince durumu jandarma ekiplerine bildirdiler. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler AFAD ekipleri ile birlikte gölette arama çalışmalarına başladılar. Kurtarma botuyla gölete giren ekipler önce su üstünde daha sonra AFAD'ın dalgıçları gölete dalış yaparak arama çalışmaları başlattılar. Gencin yakınları ise bu esnada gözyaşları içerisinde Mehmet Can İnan’dan gelecek sevindirici haberi beklediler.

Yapılan arama-bulma çalışmalarında İnan'ın cansız bedenine ulaşıldı. İnan’ın cansız bedeni çıkartılırken yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerine gelen ambulansa alınan gencin cansız bedeni, otopsi için morga götürülürken Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlattı.

