Acı olay! İki kardeşi ölüm ayırdı

Ankara’da havaların ısınmasıyla birlikte gölet yada ırmaklara girerek serinlemek isteyen kişilerden acı haberler gelmeye başladı. Havaların ısınmasıyla boğulma vakalarının arttığı Ankara’da güvenli olmayan; çay, göl, kanal gibi sulara girerek yüzmek isteyenlerden boğulma vakaları artıyor.

9 VE 10 YAŞLARINDA İKİ KARDEŞ

Ankara’da gerçekleşen acı olayda edinilen bilgilere göre Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi'nde Ankara Çayına girerek serinlemek isteyen ikisi kardeş olduğu öğrenilen 9-10 yaşlarındaki çocuklardan birisi akıntıya kapıldı. Çocukların seslerini duyan bir kişi itfaiye ve ambulansı arayarak yardım istedi. Akıntıya kapılan çocuk itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılarak kurtarıldı. Çocuklar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kardeşlerden biri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

