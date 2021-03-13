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Acı olay! Doğum gününde toprağa verildi...

Bursa’da gün gerçekleşen tır faciasında hayatını kaybeden fotoğrafçı Semih Ural, doğum gününde toprağa verildi. Semih Ural ile kaza anında telefon ile görüşen ortağı Uğur Şahin çok kısa konuştuklarını sonra biranda sesin kesildiğini anlattı.

13 Mart 2021 Cumartesi 16:50
Acı olay! Doğum gününde toprağa verildi...
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Bursa-Ankara Karayolu Kestel Barakfakih trafik ışıklarının bulunduğu bölgede dün meydana gelen korkunç kazada edinilen bilgilere göre hızla gelen ve  Faruk E. yönetimindeki kedi kumu yüklü tır, Akiniş rampasından Bursa istikametine indiği sırada fireni boşaldı. Frenini boşalmasıyla hızla rampadan düzlüğe doğru inen  tır önce trafik ışıklarında bekleyen çok sayıda aracı biçerek ilerlerken çok sayıda aracıda önüne kattı. Bariyerleri aşan tır yol kenarındaki şantiye alanında bulunan hafriyat kamyonu ve pikap kamyonete çarparak ancak durabildi. Ortalığı savaş alanına çeviren tır ilk belirlemede 4 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. 

Dehşet veren kazada sonradan çıkan ayrıntılardan biride hayatını kaybedenlerden birinin profesyonel reklam fotoğrafçısı 57 yaşındaki Semih Ural olması.1 çocuk babası olan profesyonel reklam fotoğrafçısı  Ural bugün olan doğum gününde Hamitler Mezarlığı'na düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi. Cenazede ailesi, sevenlerini ve takipçileri Ural’ı yalnız bırakmadı.

Ölüm ona hiç yakışmadı

Fotoğrafçı Semih Ural’ın kaza esnasında telefonla görüştüğü iş ortağı Uğur Şahin ise derin üzüntüde olduğunu söyledi. Semih Ural’ın çok uzun yıllardır arkadaşı olduğu beraber iş yaptıklarını anlatırken kaza günü kaza yerine yakın bölgede beraber iş yaptıkları bir firma ziyaretine gitmiş, sonrasında dönerken kendisini aradığını ve 35 saniye falan konuştuklarını anlattı. Konuşma esnasında bir anda telefonun kesildiğini geri aradığında telefonun açılmadığını anlattı. Daha sonrasında  İnegöl’den bir firma kendisini arayarak kazayı haber verdiğini bu acı haber sonrasında birkaç tanıdığı arayarak olayın doğruluğunu öğrenmek amaçlı konuştuğunda kazada ölen 4 kişiden birinin Semih Ural olduğununu öğrendiğini ekledi.



Son Güncelleme: 13.03.2021 16:50
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Anahtar Kelimeler:
Semih UralBursaKaza
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