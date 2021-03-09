İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz akaryakıt önerisi!
Son Dakika
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz...
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk grubu belirlendi
Son Dakika
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk...
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık yarattı!
Son Dakika
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık...

Acı olay! Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir sürücü direksiyon başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

09 Mart 2021 Salı 23:57
Acı olay! Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti
Takip Et:

Balıkesir Ayvalık İlçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda polis uygulama noktasına girdiği sırada 65 yaşındaki sürücü kaldırama çıkarak durdu. Araçta bir gariplik olduğunu fark eden polis ekipleri Ahmet Yanık isimli sürücünün kalp krizi geçirdiğini anladı.

Olay yerine hemen sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri gelene kadar polis ekipleri sürücüyü araçtan indirerek kalp masajına başladılar. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kalp krizi geçiren sürücüye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.



Son Güncelleme: 09.03.2021 23:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AyvalıkAcı Olay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Miraç Kandili'nde Peygamber efendimiz süt içerken hangi duayı okurdu? Miraç gecesi süte okunacak dualar
Miraç Kandili'nde Peygamber efendimiz süt içerken hangi duayı okurdu? Miraç gecesi süte okunacak dualar
Miraç Kandili gecesi dua ve mesajları 2021
Miraç Kandili gecesi dua ve mesajları 2021
2021 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Diyanet 2021 Ramazan ayı ilk oruç tarihi
2021 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Diyanet 2021 Ramazan ayı ilk oruç tarihi
Miraç gecesi ne yapılır, yapılacak ibadetler nelerdir?
Miraç gecesi ne yapılır, yapılacak ibadetler nelerdir?
Miraç Kandili kutlama mesajları ve sözleri - 2021 En güzel, dualı, hadisli Miraç Kandili mesajları
Miraç Kandili kutlama mesajları ve sözleri - 2021 En güzel, dualı, hadisli Miraç Kandili mesajları
10 Mart Çarşamba hava nasıl olacak? Türkiye'de bölgelere göre yarınki hava durumu
10 Mart Çarşamba hava nasıl olacak? Türkiye'de bölgelere göre yarınki hava durumu

Popüler Haberler

WordPress site için mutlaka olması gereken eklentiler nelerdir? 2021 wordpress için en iyi eklentiler
Star TV yeni dizisi İyi Günde Kötü Günde dizi müzikleri 10 Mart 2021 Çarşamba
Çukur yeni sezon fragmanı yayınlandı! Çukur 4. sezon ne zaman başlayacak?
Telefon bataryasının ömrü nasıl uzatılır? 10 Mart 2021 Çarşamba
ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm izle - EDHO son bölüm
2020 bedelli askerlik kredisini hangi bankalar veriyor? Bankaların bedelli askerlik kredisi şartları belli oldu 10 Mart 2021 Çarşamba
Tövbeler Olsun Anıl kimdir? Batuhan Aydar hakkında bilgiler 10 Mart 2021 Çarşamba
Hangi meslekler yıpranma payı ile erken emekli olabilecek? 49 yaşında emekli olunabilecek
SGK Yurtdışı Borçlanması nasıl yapılır? Gerekli Belgeler nelerdir?
ziraat bankası sıfır faizli hayvancılık kredisi 2021
Zümrüdü anka 1.bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı
Azizler filmi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
8 kişinin hayatını kaybettiği Gaziantep yoğun bakım patlaması görüntüleri
Belçika vizesi için gerekli evraklar nelerdir? Belçika vizesi nasıl alınır?
Meke Gölü nerededir? Mekke gölüne ne oldu, neden kurudu? Mekke gölü haritadaki yeri ve son hali
Rüyada doğum veya hamilelik ne demektir? Doğum veya hamilelik görme rüyasının tabiri ve anlamı
Stopaj ile birlikte işçi işverene maliyeti 2021
Miraç Kandili'nde Peygamber efendimiz süt içerken hangi duayı okurdu? Miraç gecesi süte okunacak dualar
Ptt emekliye faizsiz kredi veriyor mu? 2021 Emekli ptt kredi çekme şartları ve faiz oranları
Fakirlik maaşını hangi kurum veriyor? 2021 ssk fakir maaşı hangi şartlarda bağlanır?
Bu sene aşure günü ne zaman? Aşure günü ne yapmak gerekir? Aşure günü ne zaman başlıyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.