Acı olay! Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

Balıkesir Ayvalık İlçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda polis uygulama noktasına girdiği sırada 65 yaşındaki sürücü kaldırama çıkarak durdu. Araçta bir gariplik olduğunu fark eden polis ekipleri Ahmet Yanık isimli sürücünün kalp krizi geçirdiğini anladı.

Olay yerine hemen sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri gelene kadar polis ekipleri sürücüyü araçtan indirerek kalp masajına başladılar. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kalp krizi geçiren sürücüye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

